Bir odaya girince ne alacağınızı unutuyorsanız yalnız değilsiniz! İşte beynin Gizli "Reset" mekanizması

Bir şey almak için mutfağa doğru yürüyorsunuz. Aklınızda ne alacağınız belli, hatta birkaç saniye önce bunu düşünüyorsunuz. Ancak odaya girer girmez duraksıyor, etrafa bakıyor ve kendinize "Ben buraya neden gelmiştim?" diye soruyorsunuz. Birçok kişinin yaşadığı bu tanıdık durum, aslında beynin çalışma biçimiyle ilgili. Bilim dünyasında kapı eşiği etkisi (Doorway Effect) olarak adlandırılan bu olay, mekan değişikliğinin hafızayı nasıl etkileyebildiğini gözler önüne seriyor.

BİR ODADAN DİĞERİNE GEÇİNCE BEYİNDE NE OLUYOR?

Kapı eşiği etkisi, kişinin bir ortamdan başka bir ortama geçtiğinde az önce aklında tuttuğu bilgileri hatırlamakta zorlanabilmesini ifade ediyor. Bunun olası açıklamalarından biri, beynin yaşananları farklı olaylar ve ortamlar halinde düzenlemesi.

Bir odadan çıkıp başka bir odaya girmek, beyin açısından yeni bir olayın başlangıcı gibi algılanabiliyor. Böylece önceki ortamda zihinde tutulan bazı bilgiler geri planda kalabiliyor. Bu nedenle kişi, birkaç saniye önce ne yapmayı planladığını hatırlamakta güçlük çekebiliyor.

SADECE KAPI EŞİĞİNDEN GEÇMEK DEĞİL, HAYAL ETMEK BİLE ETKİLİ OLABİLİYOR

Kapı eşiği etkisini inceleyen araştırmalar, bu durumun yalnızca fiziksel mekan değişikliğiyle sınırlı olmayabileceğini gösteriyor. 2014 yılında yayımlanan bir araştırmada, katılımcıların sanal ortamlarda bir kapıdan geçmesi ve bu geçişi zihninde canlandırması incelendi.

Araştırmacılar, mekan değişikliğinin hafızadaki bilgilerin hatırlanmasını etkileyebildiğini ortaya koydu. Bu bulgu, beynin yalnızca fiziksel hareketlere değil, olayları nasıl algıladığına da tepki verebildiğini gösteriyor.

HER ODAYA GİRİŞTE AYNI ŞEY YAŞANMIYOR

Kapı eşiğinden geçmenin herkeste ve her koşulda unutkanlığa yol açtığını söylemek doğru değil. Nitekim 2021 yılında yayımlanan başka bir araştırmada, kapı eşiği etkisinin farklı koşullarda her zaman ortaya çıkmadığı belirtildi.

Özellikle zihinsel yükün arttığı, kişinin aynı anda birden fazla şeyi düşünmeye çalıştığı durumlarda hatırlama güçlüğü daha belirgin hale gelebiliyor. Yani bazen bir odaya girince ne yapacağınızı unutmanızın nedeni yalnızca kapıdan geçmeniz değil, o sırada zihninizin başka bilgilerle meşgul olması da olabilir.

PEKİ, UNUTTUĞUNUZ ŞEYİ NASIL HATIRLAYABİLİRSİNİZ?

Böyle bir durumla karşılaştığınızda kısa bir süre durup ne düşündüğünüzü yeniden hatırlamaya çalışabilirsiniz. Hatta mümkünse bir önceki bulunduğunuz ortama dönmek, o sırada aklınızda olan şeyi yeniden hatırlamanıza yardımcı olabilir.

Çünkü mekanlar ve o sırada yaşananlar, hafızadaki bilgileri hatırlamak için ipucu görevi görebiliyor. Bir odaya girince ne alacağınızı unutmanız da beyninizin bilgileri nasıl düzenlediğini gösteren gündelik örneklerden biri.