Her yıl dünya genelinde ortaya çıkan yaklaşık 10 milyar kilogram kahve telvesi, inşaat sektöründe yeni bir dönemin kapısını aralayabilir. Avustralyalı araştırmacılar, kahve telvesinden beton üretiminde kullanılabilecek özel bir malzeme geliştirerek laboratuvar testlerinde betonun basınç dayanımını yüzde 29,3 artırmayı başardı. Üstelik bu yöntem, hem kahve atıklarının değerlendirilmesini hem de beton üretiminde kullanılan doğal kum miktarının azaltılmasını mümkün kılabilir.

KAHVE TELVESİNİ 350 DERECEDE İŞLEDİLER

Avustralya'nın Melbourne kentindeki RMIT Üniversitesinde yürütülen araştırmada, kullanılmış kahve telveleri oksijensiz ortamda yaklaşık 350 derecede ısıtıldı. Piroliz adı verilen bu işlem sonucunda telveler, biyokömür olarak bilinen gözenekli ve karbon bakımından zengin bir malzemeye dönüştürüldü.

Araştırmacılar, işlenmemiş kahve telvesinin doğrudan betona eklenmesinin dayanıklılığı olumsuz etkileyebileceğini belirledi. Ancak biyokömüre dönüştürülen telvenin çimento karışımıyla daha uyumlu olduğu görüldü.

BETONUN DAYANIKLILIĞI YÜZDE 29,3 ARTTI

2023 yılında yayımlanan araştırmada en başarılı sonuç, beton karışımındaki kumun hacimce yüzde 15'inin kahve telvesinden elde edilen biyokömürle değiştirilmesiyle alındı.

Laboratuvar ölçümlerinde bu karışımın basınç dayanımı, geleneksel betona kıyasla yüzde 29,3 daha yüksek çıktı. Böylece kahve telvesinin, beton üretiminde dayanıklılığı artıran bir katkı malzemesine dönüştürülebileceği ortaya kondu.

SICAKLIK DEĞİŞİNCE SONUÇLAR DA DEĞİŞTİ

Araştırma ekibi, kahve telvelerini 350 ve 500 derecede işleyerek farklı karışımları karşılaştırdı. En iyi sonuçlar 350 derecede hazırlanan biyokömürden elde edildi.

Bu sıcaklıkta oluşan gözenekli yapı, suyun tutulmasına yardımcı olarak çimentonun sertleşme sürecini destekledi. Daha yüksek sıcaklıkta hazırlanan malzemenin ise mekanik performansı aynı düzeye ulaşamadı.

MİLYARLARCA KİLOLUK ATIK DEĞERLENDİRİLEBİLİR

Dünya genelinde her yıl yaklaşık 10 milyar kilogram kullanılmış kahve telvesi ortaya çıkıyor. Bu devasa organik atığın büyük bir kısmı çöp sahalarına gönderiliyor ve burada çürüyerek atmosfere metan ve karbondioksit gibi zararlı sera gazları salıyor.

Araştırmacılara göre kahve atıklarının değerlendirilmesi, inşaat sektörünün doğal kuma olan bağımlılığını azaltma potansiyeli de taşıyor. Özellikle nehir yataklarından ve kıyılarından kum çıkarılmasının çevre üzerindeki olumsuz etkileri, alternatif malzeme arayışlarını önemli hale getiriyor.

GERÇEK İNŞAATTA LABORATUVAR SONUCU TEKRARLANAMADI

Kahve telvesinden beton üretimi, 2024 yılında Avustralya'daki bir yol altyapısı projesinde yaya yolu yapımında denendi. Ancak endüstriyel üretim ekipmanları, laboratuvarda kullanılan ideal 350 derecelik işlem koşullarını sağlayamadı. Bu nedenle sahada kullanılan betonun dayanımı, yüzde 29,3 artış göstermek yerine geleneksel betonla benzer seviyede kaldı.

2025 yılında yayımlanan saha araştırması ise malzemenin basınç ve eğilme dayanımı ile büzülme gibi özelliklerini inceledi. Sonuçlar, yöntemin gerçek inşaat uygulamalarında kullanılabileceğini gösterirken üretim ve tedarik konusundaki zorlukları da ortaya koydu.

Araştırmacılar, malzemenin uzun vadeli dayanıklılığını, donma ve çözülme koşullarındaki performansını ve endüstriyel üretim olanaklarını araştırıyor. İşte araştırmanın ortaya koyduğu en dikkat çekici sonuç: Her gün çöpe atılan kahve telvesi, geleceğin yapı malzemelerinden birine dönüşme potansiyeli taşıyor.

Haber kaynak: Futura Sciences