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        Haberler Bilgi Yaşam Dünyanın en iyi müze şehri açıklandı: Birinci galerileriyle meşhur

        Dünyanın en iyi müze şehri açıklandı: Birinci galerileriyle meşhur

        Yurtdışında binden fazla şehir sakinine dünyanın en iyi müzeleri hangi şehirde diye soruldu. Müzede Paris açık ara önde ama galeri listesinde durum tersine dönüyor. İşte dünyanın en iyi ilk 10 müze şehri.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Haziran 2026 - 16:25 Güncelleme:
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        Dünyanın en iyi müze şehri açıklandı: Birinci galerileriyle meşhur

        Bir şehrin sanatla arası iyi mi, kötü mü, bunu en iyi orada yaşayanlar bilir. Time Out de tam bu mantıkla sordu: 24 binden fazla şehir sakinine kendi şehirlerindeki müze ve galerileri puanlattı. Müze tarafının birincisi sürpriz değil Paris %97'lik onay oranıyla zirvede. Ama aynı insanlar galerilere geçince sıralama bambaşka bir yere savruluyor.

        Müzede Paris açık ara önde

        Louvre, Orsay, Pompidou, Rodin... Paris'in müze konusunda neden bu kadar yüksek puan aldığını anlamak için şehirde bir hafta sonu geçirmek yeterli. Şehir sakinlerinin %97'si kendi müzelerini olumlu değerlendirdi. Bu listede kimsenin yaklaşamadığı bir oran.

        Hemen arkasında Madrid var, %90'la. Prado ve Reina Sofía'nın şehri ikinciliği rahat aldı. Londra %88'le üçüncü, New York %85'le dördüncü sırada. İlk dördün ardından puanlar daha sıkışık ilerliyor: Chicago, Floransa, Prag, Budapeşte ve Viyana %76-79 bandında toplanıyor, listeyi %73'le Lizbon kapatıyor.

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        Galeriye gelince işler karışıyor

        Aynı ankette galeri sıralaması sorulduğunda Paris birinci değil hatta zirvenin yakınında bile değil. Londra %81'le önde gidiyor. Paris ise %68'e düşüp ikinciliği New York'la paylaşıyor.

        Müzede dokuz puan farkla geride bıraktığı Londra, galeride üstünlüğü ele alıyor. Üstelik daha büyük bir farkla. Londra'nın çağdaş sanat sahnesi, Tate Modern'den East End'in bağımsız galerilerine kadar yıllardır kendi başına bir ağırlık taşıyor. Paris köklü koleksiyonlarıyla eski ustaların başkenti sayılıyor, Londra ise güncel olanın.

        Galeri listesinin gerisi de tanıdık isimlerle dolu. Floransa, Madrid ve Edinburgh ortalarda; Roma, Melbourne, Prag ve Washington ilk ona giren diğer şehirler.

        İki liste iki ayrı rota

        İki sıralamayı yan yana koyunca seyahat planı da ikiye ayrılıyor. Klasik tabloların, antik koleksiyonların peşindeyseniz Paris ya da Madrid sizi yormaz. Çağdaş sanat ve deneysel sergiler arıyorsanız uçağı Londra'ya kaldırmak daha mantıklı görünüyor.

        İki listede de Türkiye'den hiçbir şehir ilk ona giremedi. Oysa İstanbul'un müze ve galeri sahnesi son yıllarda epey hareketlendi. İstanbul Modern'in yeni binasından çağdaş galeri yoğunluğuna kadar. Time Out'un anketinde katılımcı dağılımı şehirden şehire değişiyor. Bu da hangi şehrin listeye girip giremeyeceğini doğrudan etkileyen bir faktör.

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        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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