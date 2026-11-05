Faturası yüksek gelenler dikkat: Evdeki bu 5 gizli alışkanlık elektriği adeta emiyor!

Elektrik faturası, özellikle kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte hane bütçesinde önemli bir gider kalemi haline geliyor. Üstelik yüksek tüketimin nedeni her zaman büyük ev aletleri veya uzun süre çalışan ısıtıcılar olmayabiliyor. Gün içinde açık bırakılan ışıklar, bekleme modunda unutulan elektronik cihazlar ve yanlış kullanılan beyaz eşyalar da elektrik tüketimini artırabiliyor. Oysa günlük hayatta yapılacak birkaç küçük değişiklikle gereksiz enerji kullanımının önüne geçmek mümkün. İşte elektrik faturasını düşürmeye yardımcı olabilecek 5 alışkanlık...

1. KULLANMADIĞINIZ CİHAZLARI BEKLEMEDE BIRAKMAYIN

Televizyonu kumandadan kapatmak, bilgisayarı uyku moduna almak veya şarj aletini prizde unutmak her zaman elektrik tüketiminin tamamen sona erdiği anlamına gelmiyor. Bazı elektronik cihazlar kapalı görünseler bile bekleme modunda enerji harcamaya devam edebiliyor.

Bu nedenle kullanılmayan televizyon, bilgisayar, oyun konsolu ve şarj aletlerinin fişini çekmek, gereksiz elektrik tüketimini azaltmaya yardımcı olabilir. Ancak buzdolabı gibi sürekli çalışması gereken cihazların fişini çekmemek gerekiyor.

2. ÇAMAŞIR VE BULAŞIK MAKİNESİNİ YARIM DOLDURMAYIN

Elektrik tüketimini azaltmanın yollarından biri de beyaz eşyaları doğru kullanmak. Çamaşır ve bulaşık makinelerini birkaç parça eşya için çalıştırmak yerine uygun kapasiteye ulaştığında kullanmak daha verimli bir tercih olabilir.

Makinelerde ekonomik programları seçmek, gereksiz ön yıkamadan kaçınmak ve çamaşırları mümkün olduğunca düşük sıcaklıkta yıkamak da enerji tasarrufuna katkı sağlayabilir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da makinelerin tam kapasiteyle çalıştırılmasını ve ekonomik programların tercih edilmesini öneriyor.

3. AMPULLERİ LED MODELLERLE DEĞİŞTİRİN

Evdeki elektrik tüketiminde aydınlatmanın da payı bulunuyor. Özellikle uzun süre açık kalan odalardaki eski tip ampuller, gereğinden fazla enerji harcanmasına neden olabiliyor.

Kullanılmayan odaların ışıklarını kapatmak ve eski ampulleri LED modellerle değiştirmek tüketimi azaltmaya yardımcı olabilir. Özellikle mutfak, salon ve koridor gibi uzun süre aydınlatılan alanlarda LED ampul kullanımı daha verimli bir seçenek olarak öne çıkıyor.

4. BUZDOLABININ KAPAĞINI SIK SIK AÇMAYIN

Mutfakta gün boyunca defalarca açılan buzdolabının kapağı, elektrik tüketimini etkileyen ayrıntılardan biri. Kapak her açıldığında soğuk hava dışarı çıkarken cihazın iç sıcaklığını yeniden dengelemesi gerekiyor.

Bu nedenle buzdolabının kapağını gereksiz yere açık tutmamak, ihtiyaç duyulan ürünleri önceden belirleyerek kapağı kısa sürede kapatmak önemli. Ayrıca cihazın soğutma ayarlarını mevsime ve kullanım koşullarına uygun yapmak da enerji verimliliğine katkı sağlayabilir.

5. ELEKTRİKLİ CİHAZLARI GEREKSİZ YERE ÇALIŞTIRMAYIN

Evde elektrik tüketimini artıran alışkanlıklardan biri de ihtiyaç olmadığı halde cihazları çalışır durumda bırakmak. Boş odada açık kalan televizyon, kullanılmadığı halde çalışan bilgisayar veya gereğinden uzun süre kullanılan aydınlatmalar zaman içinde gereksiz tüketime yol açabiliyor.

Bu nedenle evden çıkarken ve uyumadan önce kullanılmayan cihazları kontrol etmek, yalnızca ihtiyaç duyulan alanları aydınlatmak ve elektrikli aletleri gerektiği kadar çalıştırmak faydalı olabilir.

ELEKTRİK TASARRUFUNDA KÜÇÜK ADIMLARIN ÖNEMİ

Elektrik faturasını düşürmek için büyük değişiklikler yapmak her zaman gerekmiyor. Günlük hayatta farkında olmadan tekrarlanan alışkanlıkları değiştirmek, gereksiz enerji tüketiminin önüne geçebiliyor. Özellikle beyaz eşyaların doğru kullanılması, verimli aydınlatma tercih edilmesi ve kullanılmayan cihazların kapatılması, evde enerji tasarrufu sağlamanın temel yolları arasında yer alıyor.