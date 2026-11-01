İstanbul'da 1 Kasım 2026 Pazar günü düzenlenecek 48. İstanbul Maratonu nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belli oldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Avrupa ve Anadolu yakalarında birçok ana yol, cadde ve bağlantı noktası geçici olarak araç trafiğine kapatılacak. İlk kapanışlar gece saat 03.00'te başlayacak, saat 06.00'dan itibaren ise kısıtlamalar genişleyecek. Metrobüs seferlerinde de değişiklik yapılacak. Peki, 1 Kasım Pazar günü İstanbul'da hangi yollar kapalı olacak, alternatif güzergahlar nereler? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ne zaman açılacak? İşte 1 Kasım 2026 İstanbul'da trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar…