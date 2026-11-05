10 Kasım resmi tatil mi? Bu yıl 10 Kasım hangi güne denk geliyor? 10 Kasım'da okullar tatil mi?

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım günü vefatının 88. yılında yurt genelinde gerçekleştirilecek törenlerle anılacak. Atatürk'ü Anma Günü yaklaşırken 10 Kasım'da okulların açık olup olmayacağı ve iş yerlerinde mesaiye ara verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. Öğrenciler ve veliler eğitim takvimini araştırırken çalışanlar da bu özel günün resmi tatiller arasında yer alıp almadığını öğrenmek istiyor. Peki, 10 Kasım resmi tatil mi, okullar tatil olacak mı? 10 Kasım 2026 kamu kurumları ve özel sektör çalışacak mı? İşte konuya ilişkin merak edilen detaylar...