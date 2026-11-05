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        Haberler Bilgi 10 Kasım resmi tatil mi? Bu yıl 10 Kasım hangi güne denk geliyor? 10 Kasım'da okullar tatil mi?

        10 Kasım resmi tatil mi? Bu yıl 10 Kasım hangi güne denk geliyor? 10 Kasım'da okullar tatil mi?

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının yıl dönümü olan 10 Kasım'da Türkiye genelinde düzenlenecek anma programlarıyla yad edilecek. Bu anlamlı gün yaklaşırken öğrenciler, veliler ve çalışanlar da 10 Kasım'ın resmi tatil olup olmadığını araştırmaya başladı. Özellikle okullarda eğitime ara verilip verilmeyeceği ve kamu kurumları ile özel iş yerlerinde mesainin devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Peki, 10 Kasım 2026 resmi tatil mi? 10 Kasım'da okullar açık mı, ders işlenecek mi? İşte 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne ilişkin merak edilen ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Kasım 2026 - 12:12 Güncelleme:
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        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım günü vefatının 88. yılında yurt genelinde gerçekleştirilecek törenlerle anılacak. Atatürk'ü Anma Günü yaklaşırken 10 Kasım'da okulların açık olup olmayacağı ve iş yerlerinde mesaiye ara verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. Öğrenciler ve veliler eğitim takvimini araştırırken çalışanlar da bu özel günün resmi tatiller arasında yer alıp almadığını öğrenmek istiyor. Peki, 10 Kasım resmi tatil mi, okullar tatil olacak mı? 10 Kasım 2026 kamu kurumları ve özel sektör çalışacak mı? İşte konuya ilişkin merak edilen detaylar...

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        10 KASIM 2026 HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

        Atatürk'ü Anma Günü, bu yıl 10 Kasım Salı günü gerçekleştirilecek. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, hayatını kaybetmesinin 88. yılında Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenecek anma törenleriyle yad edilecek.

        Saatler 09.05'i gösterdiğinde ise yurt genelinde sirenler çalacak ve vatandaşlar Atatürk'ün anısına saygı duruşunda bulunacak.

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        10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

        10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü, Türkiye'de resmi tatiller arasında yer almıyor. Bu nedenle 10 Kasım 2026 Salı günü okullarda dersler normal programına göre işlenecek, kamu kurumları ve özel iş yerleri faaliyetlerini sürdürecek.

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yılı dolayısıyla okullarda ve çeşitli kurumlarda anma törenleri gerçekleştirilecek. Ancak anma etkinlikleri nedeniyle mesai düzeninde genel bir tatil uygulaması olmayacak.

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        10 KASIM 2026 OKULLAR TATİL Mİ?

        10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü, resmi tatil kapsamında bulunmadığı için okullarda eğitim öğretim faaliyetlerine ara verilmeyecek. 10 Kasım 2026 Salı günü öğrenciler derslerine devam edecek.

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yılı dolayısıyla okullarda anma törenleri ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

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