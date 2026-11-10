10 KASIM SAĞLIK OCAĞI ÇALIŞMA SAATLERİ: Bugün hastaneler açık mı, sağlık ocakları çalışıyor mu? 10 Kasım'da devlet hastaneleri kapalı mı?

Atatürk'ü Anma Günü olan 10 Kasım'da sağlık hizmeti almayı düşünen vatandaşlar, hastane ve sağlık merkezlerinin kapalı olup olmadığını merak ediyor. Özellikle poliklinik muayenesi için randevusu bulunanlar ile aile hekimine gitmeyi planlayanlar, 2026 yılı çalışma takvimine ilişkin detayları araştırıyor. 10 Kasım'ın resmi tatil olup olmadığı, devlet hastanelerinin, sağlık ocaklarının ve polikliniklerin hizmet saatlerini de doğrudan etkiliyor. Peki, 10 Kasım 2026 Salı günü sağlık kuruluşlarında mesai devam edecek mi? İşte merak edilen çalışma düzeni...