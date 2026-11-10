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        Haberler Bilgi 10 KASIM SAĞLIK OCAĞI ÇALIŞMA SAATLERİ: Bugün hastaneler açık mı, sağlık ocakları çalışıyor mu? 10 Kasım'da devlet hastaneleri kapalı mı?

        10 KASIM SAĞLIK OCAĞI ÇALIŞMA SAATLERİ: Bugün hastaneler açık mı, sağlık ocakları çalışıyor mu? 10 Kasım'da devlet hastaneleri kapalı mı?

        10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nün 2026 yılında Salı gününe denk gelmesiyle birlikte sağlık kurumlarının hizmet verip vermeyeceği araştırılmaya başlandı. Muayene randevusu bulunan veya sağlık hizmeti almak isteyen vatandaşlar, devlet hastaneleri, poliklinikler ve aile sağlığı merkezlerinin bugünkü çalışma takvimini öğrenmek istiyor. Peki, 10 Kasım bugün hastaneler ve sağlık ocakları açık mı, sağlık kuruluşlarında normal mesai uygulanacak mı? İşte 10 Kasım 2026 sağlık kurumlarının çalışma düzenine ilişkin merak edilen ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Kasım 2026 - 10:32 Güncelleme:
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        Atatürk'ü Anma Günü olan 10 Kasım'da sağlık hizmeti almayı düşünen vatandaşlar, hastane ve sağlık merkezlerinin kapalı olup olmadığını merak ediyor. Özellikle poliklinik muayenesi için randevusu bulunanlar ile aile hekimine gitmeyi planlayanlar, 2026 yılı çalışma takvimine ilişkin detayları araştırıyor. 10 Kasım'ın resmi tatil olup olmadığı, devlet hastanelerinin, sağlık ocaklarının ve polikliniklerin hizmet saatlerini de doğrudan etkiliyor. Peki, 10 Kasım 2026 Salı günü sağlık kuruluşlarında mesai devam edecek mi? İşte merak edilen çalışma düzeni...

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        10 KASIM'DA HASTANELER VE SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

        10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde sağlık kuruluşlarının çalışma düzeninde resmi tatil nedeniyle bir değişiklik yapılmayacak. Devlet hastaneleri, aile sağlığı merkezleri ve poliklinikler hafta içi mesai saatleri içerisinde hasta kabul etmeyi sürdürecek.

        10 Kasım resmi tatil olarak kabul edilmediğinden kamu ve özel sağlık kuruluşlarında tam gün hizmet verilecek. Bu nedenle muayene ve sağlık işlemleri için randevusu bulunan vatandaşlar, planladıkları işlemleri normal mesai düzenine göre gerçekleştirebilecek.

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        SAĞLIK OCAKLARI KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

        Sağlık ocakları olarak bilinen Aile Sağlığı Merkezleri (ASM), genel olarak hafta içi 08.00-17.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Öğle arası ise çoğunlukla 12.00-13.00 saatleri arasında uygulanıyor. Ancak aile hekimlerinin esnek mesai düzeni nedeniyle çalışma saatleri merkezden merkeze değişiklik gösterebiliyor.

        10 Kasım 2026 Salı günü resmi tatil olmadığı için sağlık ocakları normal mesai düzeninde açık olacak. Ziyaret öncesinde bağlı bulunduğunuz ASM'nin çalışma saatlerini kontrol etmeniz önerilir.

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