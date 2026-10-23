13. YARGI PAKETİ MADDELERİ NELER?

13. Yargı Paketi kapsamında öne çıkan başlıklar arasında aile hukukuna ilişkin düzenlemeler, süresiz nafaka konusu ve yargı süreçlerinin daha hızlı sonuçlandırılmasına yönelik çalışmalar bulunuyor. Ancak teklifin tüm maddeleri henüz kesinleşmiş değil.

Yeni düzenlemeyle özellikle boşanma davaları ve nafaka uygulamasında tarafların ekonomik ve sosyal koşullarını dikkate alan bir sistem oluşturulması gündemde. Kanun teklifinin TBMM'ye sunulmasıyla birlikte paketin kapsamının daha net ortaya çıkması bekleniyor.