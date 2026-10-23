13. Yargı Paketi maddeleri neler? 13. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, içeriğinde infaz düzenlemesi ile af var mı?
13. Yargı Paketi ile ilgili gelişmeler, yeni yasal düzenlemeleri takip eden vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamalarının ardından gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çevrildi. Pakette özellikle süresiz nafaka, boşanma davaları ve yargılamaların hızlandırılmasına yönelik düzenlemelerin yer alması bekleniyor. Anayasa Mahkemesinin süresiz nafakaya ilişkin iptal kararı da yeni düzenleme beklentisini artırdı. Öte yandan genel af ve infaz indirimi iddiaları, hükümlü yakınları tarafından yakından takip ediliyor. Peki, 13. Yargı Paketi ne zaman Meclis'e gelecek, maddeleri neler, genel af ve infaz düzenlemesi olacak mı? İşte 13. Yargı Paketi maddeleri...
13. Yargı Paketi düzenlemesine ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Düzenlemede, aile hukukuna ilişkin değişiklikler ve özellikle nafaka sisteminin yeniden ele alınması öne çıkıyor. Yeni düzenlemenin, boşanma davalarında tarafların haklarını gözeten bir model oluşturması hedefleniyor. Bununla birlikte paketin kesinleşmiş maddeleri ve yasalaşma takvimi için TBMM'ye sunulacak teklifin açıklanması bekleniyor. Peki, 13. Yargı Paketi maddeleri neler 2026? 13. Yeni Yargı Paketi ne zaman çıkacak, içeriğinde infaz düzenlemesi ve af var mı? İşte 13. Yargı Paketi nafaka, infaz düzenlemesi, genel af ve Meclis sürecine ilişkin tüm detaylar...
13. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?
13. Yargı Paketi'nin hazırlıklarının tamamlanmasının ardından TBMM Başkanlığına sunulması planlanıyor. 16 Ekim 2026 tarihli açıklamalara göre AK Parti milletvekillerinin hazırlık çalışmalarını sürdürdüğü teklifin ilerleyen günlerde Meclis'e sunulması bekleniyor. Ancak teklifin Meclis'e sunulacağı ve yasalaşacağı kesin tarih henüz netleşmiş değil.
Teklifin TBMM Başkanlığına sunulmasının ardından komisyon görüşmeleri ve Genel Kurul süreci başlayacak. Düzenlemelerin yürürlüğe girmesi için kanun teklifinin kabul edilmesi ve Resmî Gazete'de yayımlanması gerekiyor.
13. YARGI PAKETİ MADDELERİ NELER?
13. Yargı Paketi kapsamında öne çıkan başlıklar arasında aile hukukuna ilişkin düzenlemeler, süresiz nafaka konusu ve yargı süreçlerinin daha hızlı sonuçlandırılmasına yönelik çalışmalar bulunuyor. Ancak teklifin tüm maddeleri henüz kesinleşmiş değil.
Yeni düzenlemeyle özellikle boşanma davaları ve nafaka uygulamasında tarafların ekonomik ve sosyal koşullarını dikkate alan bir sistem oluşturulması gündemde. Kanun teklifinin TBMM'ye sunulmasıyla birlikte paketin kapsamının daha net ortaya çıkması bekleniyor.
SÜRESİZ NAFAKA KALKACAK MI? YENİ NAFAKA DÜZENLEMESİ NASIL OLACAK?
13. Yargı Paketi'nin en çok merak edilen başlıklarından biri süresiz nafaka düzenlemesi oldu. Anayasa Mahkemesinin Türk Medeni Kanunu'ndaki yoksulluk nafakasının süresiz olarak talep edilmesine imkân veren ibareye ilişkin iptal kararının ardından yeni bir yasal düzenleme hazırlığı gündeme geldi.
16 Ekim 2026 tarihli bilgilere göre hazırlanan teklifte nafaka süresinin belirlenmesine yönelik yeni ölçütlerin yer alması bekleniyor. Evlilik süresi, nafaka alacaklısının yaşı, eğitim ve sağlık durumu, ekonomik ihtiyaçlarını karşılama imkânı ve nafaka yükümlüsünün koşulları gibi kriterlerin değerlendirilmesi öngörülüyor.
Bununla birlikte yeni nafaka sisteminin hangi davalara uygulanacağı ve yürürlük koşulları, kanun teklifinin kesinleşmesiyle netlik kazanacak.
13. YARGI PAKETİ'NDE GENEL AF VAR MI?
13. Yargı Paketi hakkında en çok araştırılan konular arasında genel af iddiaları da bulunuyor. Ancak şu ana kadar kamuoyuna açıklanan bilgiler, pakette genel af düzenlemesinin kesin olarak yer alacağını göstermiyor.
Genel af veya belirli suçlara yönelik kapsamlı bir ceza indirimi konusunda kesinleşmiş bir kanun teklifi bulunmadığından, sosyal medyada yayılan iddiaların resmî açıklamalarla doğrulanması gerekiyor. Paketin TBMM'ye sunulmasıyla birlikte bu konudaki belirsizliklerin giderilmesi bekleniyor.
13. YARGI PAKETİ MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?
13. Yargı Paketi'nin Meclis'ten geçip geçmediği ve ne zaman yürürlüğe gireceği, vatandaşların takip ettiği başlıklar arasında bulunuyor. Bir düzenlemenin yasalaşması için kanun teklifinin TBMM'de kabul edilmesi ve gerekli yürürlük işlemlerinin tamamlanması gerekiyor.
13. Yargı Paketi'nin maddeleri ve yasama takvimiyle ilgili resmi gelişmelerin TBMM ve Adalet Bakanlığı açıklamaları üzerinden takip edilmesi önem taşıyor. Nafaka, boşanma davaları, infaz düzenlemesi ve genel af konularında kesin bilgi için yürürlüğe giren kanun metni esas alınmalı.
13. YARGI PAKETİ'NDE İNFAZ DÜZENLEMESİ OLACAK MI?
İnfaz düzenlemesi ve denetimli serbestlik konuları da 13. Yargı Paketi'ni takip eden hükümlü yakınlarının gündeminde yer alıyor. Ancak mevcut bilgiler doğrultusunda pakette kapsamlı bir infaz indirimi veya tahliye düzenlemesinin kesinleştiği söylenemiyor.
Ceza infaz süreleri, denetimli serbestlik ve tahliye koşullarına ilişkin olası değişikliklerin kapsamı, ancak resmî kanun teklifi ve Meclis görüşmeleriyle netleşecek. Bu nedenle belirli bir tarihte tahliye veya genel af beklentisi oluşturan doğrulanmamış bilgilere karşı dikkatli olunması gerekiyor.