13. YARGI PAKETİ'NDE SÜRESİZ NAFAKA DÜZENLEMESİ OLACAK MI?

Süresiz nafaka konusu 13. Yargı Paketi'nin en çok merak edilen başlıklarından biri oldu. Anayasa Mahkemesi, Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesinde yer alan ve yoksulluk nafakasının “süresiz olarak” talep edilmesine imkan tanıyan ibareyi iptal etti. AYM'nin 4 Haziran 2026 tarihli kararına ilişkin duyuru 30 Eylül 2026'da yayımlandı ve iptal hükmünün Resmi Gazete'de yayımlanmasından dokuz ay sonra yürürlüğe girmesine karar verildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek de daha önce yaptığı açıklamada süresiz nafaka konusunda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri ekim ayındaki paket kapsamında hayata geçirmeyi planladıklarını belirtmişti. Bu nedenle nafaka düzenlemesinin 13. Yargı Paketi'nin en dikkat çeken başlıklarından biri olması bekleniyor.