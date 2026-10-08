13. Yargı Paketi ne zaman çıkacak? 13. Yargı Paketi maddeleri neler, infaz düzenlemesi içeriğinde af var mı?
13. Yargı Paketi için hazırlıklar sürerken milyonlarca vatandaş yeni düzenlemenin içeriğini ve maddelerini araştırmaya devam ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamalarının ardından özellikle nafaka, boşanma davaları ve yargılamaların hızlandırılmasına ilişkin düzenlemeler gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. Öte yandan infaz düzenlemesi ve genel af iddiaları da 13. Yargı Paketi hakkında en çok merak edilen konular arasında bulunuyor. Anayasa Mahkemesi'nin süresiz nafakaya ilişkin iptal kararının 30 Eylül 2026'da Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte nafaka düzenlemesi de yeniden gündemin üst sıralarına taşındı. Adalet Bakanı Gürlek ise daha önce süresiz nafaka konusunda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri ekim ayındaki paket kapsamında hayata geçirmeyi planladıklarını açıklamıştı. Peki 13. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler, infaz düzenlemesi ve af olacak mı? İşte 13. Yargı Paketi maddeleri...
13. Yargı Paketi için gözler TBMM'ye çevrildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yeni yargı düzenlemesinin ekim ayında Meclis gündemine taşınmasının planlandığını açıkladı. Paketin özellikle aile hukukuna ilişkin düzenlemeler ve yargılamaların hızlandırılması başlıklarıyla gündeme gelmesi bekleniyor. Süresiz nafakaya ilişkin AYM kararının Resmi Gazete'de yayımlanması ise bu konudaki yasal düzenleme beklentisini daha da artırdı. İnfaz düzenlemesi ve genel af konusunda ise henüz kesinleşmiş bir kanun teklifi bulunmuyor. Peki Yeni Yargı Paketi ne zaman çıkacak, 13. Yargı Paketi'nde hangi maddeler yer alacak, af ve infaz düzenlemesi olacak mı? İşte 13. Yargı Paketi son durum...
13. YARGI PAKETİ NE ZAMAN MECLİS'E GELECEK?
Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamasına göre 13. Yargı Paketi'nin ekim ayında TBMM gündemine getirilmesi planlanıyor. Ancak paketin Meclis Başkanlığı'na sunulacağı kesin tarih henüz açıklanmış değil. Kanun teklifinin TBMM'ye sunulmasıyla birlikte maddelerin kesin içeriği ve görüşme takvimi de netleşecek.
13. YARGI PAKETİ MADDELERİ NELER?
13. Yargı Paketi'nin kesinleşmiş kanun teklifi henüz yayımlanmadığı için tüm maddeleri resmi bir liste halinde açıklanmış değil. Bakanlık açıklamaları ve kamuoyuna yansıyan bilgilere göre gündemde bulunan başlıklar arasında şunlar yer alıyor:
Nafaka düzenlemesi
Boşanma davalarının hızlandırılması
Aile hukukuna ilişkin düzenlemeler
Yargı süreçlerinin daha hızlı yürütülmesi
Adalet hizmetlerine erişimin geliştirilmesi
Bu başlıkların kapsamı, kanun teklifinin TBMM'ye sunulmasının ardından kesinleşecek.
13. YARGI PAKETİ'NDE SÜRESİZ NAFAKA DÜZENLEMESİ OLACAK MI?
Süresiz nafaka konusu 13. Yargı Paketi'nin en çok merak edilen başlıklarından biri oldu. Anayasa Mahkemesi, Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesinde yer alan ve yoksulluk nafakasının “süresiz olarak” talep edilmesine imkan tanıyan ibareyi iptal etti. AYM'nin 4 Haziran 2026 tarihli kararına ilişkin duyuru 30 Eylül 2026'da yayımlandı ve iptal hükmünün Resmi Gazete'de yayımlanmasından dokuz ay sonra yürürlüğe girmesine karar verildi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek de daha önce yaptığı açıklamada süresiz nafaka konusunda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri ekim ayındaki paket kapsamında hayata geçirmeyi planladıklarını belirtmişti. Bu nedenle nafaka düzenlemesinin 13. Yargı Paketi'nin en dikkat çeken başlıklarından biri olması bekleniyor.
13. YARGI PAKETİ'NDE İNFAZ DÜZENLEMESİ VAR MI?
İnfaz düzenlemesi de kamuoyunda 13. Yargı Paketi ile birlikte araştırılan başlıklar arasında bulunuyor. Ancak şu aşamada 13. Yargı Paketi'nin kesinleşmiş metninde kapsamlı bir infaz düzenlemesi bulunduğuna ilişkin resmi bir kanun teklifi açıklanmış değil. Bu nedenle cezaevlerindeki hükümlüler açısından hangi suçları ve hangi şartları kapsayacağı belli olmayan düzenlemeler üzerinden kesin sonuç çıkarmak doğru olmayacak.
13. YARGI PAKETİ'NDE GENEL AF VAR MI?
13. Yargı Paketi gündeme geldiğinden bu yana en çok aranan konulardan biri de genel af oldu. Mevcut açıklamalarda 13. Yargı Paketi kapsamında genel af çıkarılacağına ilişkin kesinleşmiş bir düzenleme bulunmuyor. İnfaz sistemine ilişkin olası değişikliklerle genel af kavramının birbirinden ayrı değerlendirilmesi gerekiyor. Teklif TBMM'ye sunulduğunda infaz ve af konusunda resmi tablo netleşecek.
13. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?
13. Yargı Paketi'nin ekim ayında Meclis gündemine getirilmesi planlanıyor ancak henüz kesin bir yasalaşma tarihi açıklanmış değil. Kanun teklifinin TBMM'ye sunulmasının ardından komisyon görüşmeleri ve Genel Kurul süreci başlayacak. Paketin maddeleri ve özellikle nafaka, infaz ve diğer yargı düzenlemelerinin kapsamı Meclis'e sunulacak resmi metinle kesinlik kazanacak.