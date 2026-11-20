20 KASIM 2026 CUMA MAÇ PROGRAMI: Beşiktaş ve Anadolu Efes sahada! Bugün hangi maçlar var? Bugünkü maçlar saat kaçta, hangi kanalda?
20 Kasım 2026 Cuma günü oynanacak maçlar sporseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Bugün futbol ve basketbolda önemli karşılaşmalar oynanacak. Trendyol Süper Lig'de karşılaşma bulunmazken Trendyol 1. Lig'de Iğdır FK ile Ümraniyespor karşı karşıya gelecek. EuroLeague'de ise Anadolu Efes, ASVEL'i ağırlarken Beşiktaş, Partizan deplasmanında galibiyet arayacak. Bayern Münih-Köln ve Al Ahli-Al Nassr mücadeleleri de günün dikkat çeken karşılaşmaları arasında yer alıyor. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 20 Kasım 2026 maç programı ile mücadelelerin başlama saatleri ve canlı yayın kanalları…
20 Kasım 2026 maç programı belli oldu. Futbolda milli aranın ardından lig heyecanı yeniden başlarken basketbolda EuroLeague'in çift maç haftası tamamlanacak. Türk temsilcilerinden Anadolu Efes, Fransız ekibi ASVEL'i konuk edecek. Beşiktaş ise Sırbistan deplasmanında Partizan karşısında mücadele verecek. Futbolseverleri de Almanya Bundesliga, İspanya La Liga ve Suudi Arabistan Pro Ligi'nde önemli maçlar bekliyor. Heyecan dolu mücadeleleri kaçırmak istemeyen sporseverler maç saatlerini ve canlı yayın kanallarını araştırıyor. Peki, bugün hangi maçlar var? Beşiktaş ve Anadolu Efes'in maçları saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 20 Kasım 2026 bugünkü maçlar listesi...
20 KASIM 2026 MAÇ PROGRAMI: BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
20 Kasım Cuma günü futbol ve basketbol karşılaşmaları günün spor programında öne çıkıyor. Avrupa'da Bayern Münih-Köln ve Athletic Bilbao-Espanyol maçları oynanacak. Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al Ahli ile Al Nassr karşı karşıya gelirken EuroLeague'de dört mücadele gerçekleştirilecek.
Türkiye'de ise Trendyol Süper Lig karşılaşması bulunmuyor. Günün futbol programında Trendyol 1. Lig'deki Iğdır FK-Ümraniyespor maçı yer alıyor.
20 Kasım 2026 Cuma günü oynanacak maçlar şöyle:
TRENDYOL 1. LİG
20.00 Iğdır FK - Ümraniyespor | TRT Spor, beIN SPORTS 2
İSPANYA LA LIGA
23.00 Athletic Bilbao - Espanyol | S Sport Plus
ALMANYA BUNDESLIGA
22.30 Bayern Münih - Köln | S Sport Plus
FRANSA LIGUE 1
22.45 Troyes - Le Havre | beIN SPORTS 2
SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG
20.30 Al Ahli - Al Nassr | HT Spor, S Sport Plus
EUROLEAGUE
20.30 Anadolu Efes - ASVEL | S Sport, S Sport Plus
22.15 Olympiakos - Real Madrid | S Sport Plus
22.30 Barcelona - Kızılyıldız | S Sport, S Sport Plus
22.45 Partizan - Beşiktaş | S Sport 2, S Sport Plus