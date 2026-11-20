20 Kasım 2026 maç programı belli oldu. Futbolda milli aranın ardından lig heyecanı yeniden başlarken basketbolda EuroLeague'in çift maç haftası tamamlanacak. Türk temsilcilerinden Anadolu Efes, Fransız ekibi ASVEL'i konuk edecek. Beşiktaş ise Sırbistan deplasmanında Partizan karşısında mücadele verecek. Futbolseverleri de Almanya Bundesliga, İspanya La Liga ve Suudi Arabistan Pro Ligi'nde önemli maçlar bekliyor. Heyecan dolu mücadeleleri kaçırmak istemeyen sporseverler maç saatlerini ve canlı yayın kanallarını araştırıyor. Peki, bugün hangi maçlar var? Beşiktaş ve Anadolu Efes'in maçları saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 20 Kasım 2026 bugünkü maçlar listesi...