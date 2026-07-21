2026 DGS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANMA TARİHİ || 2026 DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 DGS sınav sonuçları sorgulama ekranı
2026 DGS sonuçları için geri sayım sürerken, sınava katılan binlerce aday gözünü ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevirdi. Dikey Geçiş Sınavı'na giren adaylar, sonuçların ilan edilmesiyle birlikte puanlarını öğrenerek üniversite tercih sürecine yönelik planlarını netleştirmek istiyor. Peki, 2026 DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Ayrıntılar haberimizde.
2026 DGS sonuçları için geri sayım sürerken, sınava katılan binlerce aday gözünü ÖSYM’den gelecek açıklamaya çevirdi. Dikey Geçiş Sınavı’na giren adaylar, sonuçların ilan edilmesiyle birlikte puanlarını öğrenerek üniversite tercih sürecine yönelik planlarını netleştirmek istiyor. Peki, 2026 DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Ayrıntılar haberimizde.
2026 DGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM’nin 2026 sınav takviminde yer alan bilgilere göre, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının 13 Ağustos 2026 Perşembe günü açıklanması planlanıyor. Adaylar, sonuçların ilan edilmesinin ardından ÖSYM’nin sonuç ekranı üzerinden puan bilgilerine ulaşabilecek ve tercih sürecine ilişkin gelişmeleri takip edebilecek.
2026 DGS SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?
DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, sınav puanlarını ÖSYM’nin resmi sonuç sorgulama ekranı üzerinden veya ÖSYM Mobil uygulaması aracılığıyla öğrenebilecek. Sonuçlara ulaşmak isteyen adayların T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle sisteme giriş yapmaları yeterli olacak. Adaylar, bu ekran üzerinden puan bilgileriyle birlikte başarı sıralamalarını da görüntüleyebilecek.