2026 ECZACILIK TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI: 2026 eczacılık taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı?

2026 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite tercihi yapacak adaylar, Eczacılık Fakültesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgilerini araştırmaya başladı. Adayların en çok merak ettiği konular arasında “2026 Eczacılık kaç puanla kapattı?”, “Eczacılık için kaç bin sıralama gerekiyor?” ve “Eczacılık kontenjanları ne kadar?” soruları yer alıyor. Peki, 2026 eczacılık taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı? Ayrıntılar haberimizde.