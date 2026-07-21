2026 ECZACILIK TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI: 2026 eczacılık taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı?
2026 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite tercihi yapacak adaylar, Eczacılık Fakültesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgilerini araştırmaya başladı. Adayların en çok merak ettiği konular arasında "2026 Eczacılık kaç puanla kapattı?", "Eczacılık için kaç bin sıralama gerekiyor?" ve "Eczacılık kontenjanları ne kadar?" soruları yer alıyor. Peki, 2026 eczacılık taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı? Ayrıntılar haberimizde.
2026 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite tercihi yapacak adaylar, Eczacılık Fakültesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgilerini araştırmaya başladı. Adayların en çok merak ettiği konular arasında “2026 Eczacılık kaç puanla kapattı?”, “Eczacılık için kaç bin sıralama gerekiyor?” ve “Eczacılık kontenjanları ne kadar?” soruları yer alıyor. Peki, 2026 eczacılık taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı? Ayrıntılar haberimizde.
2026 ECZACILIK TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?
2026 yılına ait kesin yerleştirme sonuçları ve güncel taban puanları, ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek merkezi yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından netlik kazanacak. ÖSYM’nin yayımlayacağı tercih ve yerleştirme verileriyle birlikte üniversitelerin Eczacılık Fakültesi puanları kesinleşecek.
2026 ECZACILIK TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI
ÜNİVERSİTE TABAN PUAN BAŞARI SIRASI
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 465 civarı 32 bin bandı
Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 463 civarı 34 bin bandı
Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 459 civarı 37 bin bandı
Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 459 civarı 38 bin bandı
Not: Bu değerler geçmiş yerleştirme verilerine dayanmaktadır. 2026 yılı kesin taban puanları ÖSYM yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla belli olacaktır.