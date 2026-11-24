23 KASIM REYTİNG SONUÇLARI 2026: Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Uzak Şehir, Altı Üstü İstanbul, Evlilik Güzeldir, Masterchef Total, AB ve ABC1’de kaçıncı oldu?
Haftanın ilk gününde ekranlara gelen yapımların ardından 23 Kasım 2026 Pazartesi reyting sonuçları merak konusu oldu. Dün akşam Kanal D'de Uzak Şehir, ATV'de Altı Üstü İstanbul, TRT 1'de Evlilik Güzeldir ve TV8'de MasterChef Türkiye yapımları izleyiciyle buluştu. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber gözler Total, AB ve ABC1 kategorilerindeki sıralamaya çevrildi. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi dizi birinci oldu, en çok ne izlendi? İşte 23 Kasım 2026 reyting sonuçları ile Total, AB ve ABC1 sıralaması…
23 Kasım 2026 reyting sonuçları, televizyon ekranlarında yaşanan rekabetin ardından araştırılmaya başlandı. Haftanın ilk gününde Uzak Şehir, Altı Üstü İstanbul ve Evlilik Güzeldir dizileri izleyici karşısına çıktı. MasterChef Türkiye yarışması da yeni bölümüyle ekrana geldi. Farklı türlerdeki yapımların karşı karşıya geldiği gecenin ardından hangi yapımın zirveye yerleştiği merak ediliyor. Peki, dünün reyting sonuçları belli oldu mu, Total, AB ve ABC1'de kim birinci oldu? İşte 23 Kasım 2026 reyting sonuçları ile dün akşamın en çok izlenen yapımları...
23 KASIM 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
23 Kasım 2026 Pazartesi gününe ait reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Total, AB ve ABC1 kategorilerindeki sıralamalar, 24 Kasım Salı günü saat 10.00’da belli olacak.
23 KASIM PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
23 Kasım 2026 reyting sonuçlarında Total kategorisinin ilk 10 sıralaması henüz belli olmadı.