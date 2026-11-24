24 KASIM 2026 MAÇ PROGRAMI: Galatasaray sahne alıyor! Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
24 Kasım 2026 maç programı belli oldu. Böylece ''Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?'' soruları yanıt buldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. Haftanın perdesi bugün açılacak. Galatasaray, İngiltere temsilcisi Aston Villa'yı konuk edecek. Arsenal, Real Madrid ve Manchester City de Avrupa sahnesinde mücadele edecek. Basketbolda ise Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin EuroLeague karşılaşmaları oynanacak. Peki, Galatasaray - Aston Villa maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte 24 Kasım 2026 Salı bugünkü maçlar ve canlı yayın bilgileri…
24 Kasım 2026 Salı günü oynanacak maçlar belli oldu. Bugün UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 5. hafta mücadeleleri ve EuroLeague’nin 14. hafta karşılaşmaları sporseverleri ekran başına toplayacak. Galatasaray, sahasında Aston Villa ile karşılaşacakken Arsenal-Borussia Dortmund, Manchester City-Napoli ve Real Madrid-PSV Eindhoven maçları da gecenin öne çıkan mücadeleleri arasında bulunuyor. Basketbol Avrupa Ligi’nde ise temsilcilerimiz Beşiktaş Fuzul ve Fenerbahçe Tarfin parkeye çıkacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte 24 Kasım 2026 maç programı ve yayın kanalları...
GALATASARAY - ASTON VILLA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'yı ağırlayacak.
İstanbul'daki Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Sarı-kırmızılıların Avrupa'daki önemli mücadelesi TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.
24 KASIM 2026 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
UEFA Şampiyonlar Ligi
20.45 | Bodø/Glimt - LASK | tabii
20.45 | Galatasaray - Aston Villa | TRT 1
23.00 | Arsenal - Borussia Dortmund | tabii Spor 1
23.00 | Como - AEK | tabii Spor 4
23.00 | Feyenoord - Porto | tabii Spor 3
23.00 | Manchester City - Napoli | tabii Spor 2
23.00 | RB Leipzig - Lens | tabii Spor 5
23.00 | Real Madrid - PSV | tabii
23.00 | Slovan Bratislava - Real Betis | tabii Spor 6
İngiltere Championship
23.00 | Wolverhampton - Derby County
İskoçya Premier Lig
23.00 | Glasgow Rangers - Aberdeen
EUROLEAGUE
20.00 | Beşiktaş Fuzul - Paris Basketbol | S Sport Plus
21.00 | Kızılyıldız - Virtus Bologna | S Sport Plus
22.00 | Bayern Münih - Maccabi Tel Aviv | S Sport Plus
22.30 | Valencia Basket - Panathinaikos | S Sport 2
22.45 | ASVEL - Olimpia Milano | S Sport Plus
23.00 | Barcelona - Fenerbahçe Tarfin | S Sport
24 KASIM SALI GÜNÜ OYNANACAK VOLEYBOL MAÇLARI
SMS Grup Efeler Ligi
14.00 | Akedaş Onikişubat Belediyespor - Ziraat Bankkart | TVF Voleybol TV
CEV Şampiyonlar Ligi
19.00 | Fenerbahçe Medicana - Vasas Obuda Budapest | TRT Spor Yıldız
19.00 | Eczacıbaşı - Tent Obrenovac | tabii Spor
CEV Kupası
21.00 | OK Herceg Novi - Zeren Spor