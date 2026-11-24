Karşıt Görüş - 22 Kasım 2026 (YENİ Parti'de Tek Seçenek Özel Mi?)

Türkiye ve dünya siyasetinde haftanın öne çıkan gelişmeleri, gündem yaratan tartışmalar, siyasi hesaplar ve siyaset kulislerinde konuşulan çarpıcı iddialar Kerem Kırçuval ile Karşıt Görüş programında ele alındı. Haftanın siyasi gündeminde yaşanan gelişmeler, iktidar ve muhalefet cephesindeki siyasi ... Daha Fazla Göster Türkiye ve dünya siyasetinde haftanın öne çıkan gelişmeleri, gündem yaratan tartışmalar, siyasi hesaplar ve siyaset kulislerinde konuşulan çarpıcı iddialar Kerem Kırçuval ile Karşıt Görüş programında ele alındı. Haftanın siyasi gündeminde yaşanan gelişmeler, iktidar ve muhalefet cephesindeki siyasi hesaplar, Ankara kulislerinden yansıyan bilgiler ve kamuoyunun merak ettiği tartışmalar masaya yatırıldı. Türkiye'nin iç siyaseti ve dış politikadaki gelişmeleri, siyasi aktörlerin açıklamaları ve gündeme damga vuran başlıklar farklı görüşler üzerinden değerlendirildi. Siyaset gündemindeki son gelişmelerin yanı sıra siyasi dengeler, kamuoyu araştırmaları, seçmen eğilimleri ve siyasetin geleceğine ilişkin değerlendirmeler de ele alındı. Gündem yaratan tartışmaların perde arkası, siyasi hesaplar ve kulislerde konuşulan iddialar uzman isimlerin yorumlarıyla değerlendirildi. Karşıt Görüş'te Kerem Kırçuval sordu; Saadet Partisi Milletvekili ve Hukukçu Bülent Kaya, Siyaset Bilimci Dr. Sezin Öney, Siyaset Bilimci Elif Şahin, Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş ve Kamuoyu Araştırmacısı Kemal Özkiraz değerlendirdi. Daha Az Göster