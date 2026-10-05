28 Ekim resmi tatil mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatil mi, okullar ve iş yerleri açık mı?
Her yıl coşkuyla kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için geri sayıma geçildi. 28 Ekim tatil mi, yarım gün mü soruları da bu doğrultuda en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Cumhuriyet'in 103. yılının kutlanacağı 29 Ekim hazırlıkları başlarken, gözler de 2026 yılı resmi tatil bilgilerine çevrildi. Peki, 28 Ekim resmi tatil mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatil mi, okullar ve iş yerleri açık mı?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi 28 Ekim’in tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Bu yıl yani 2026 yılında Cumhuriyet Bayramı'nda plan yapacak çalışanlar öğrenciler ve veliler, tarihin yaklaşmasıyla birlikte başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor. Peki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatil mi, resmi tatil mi?
29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?
29 Ekim, Türkiye Cumhuriyeti'nin 1923 yılında ilan edildiği gün olarak her yıl Cumhuriyet Bayramı olarak kutlanır. Bugün tam gün resmi tatildir. 29 Ekim'de ise okullar tam gün tatil olacak. Resmi tatil olduğu için kamu kurum ve kuruluşları da tatil kapsamında olacak.
28 EKİM YARIM GÜN MÜ? BU YIL HAFTANIN HANGİ GÜNÜNE DENK GELİYOR?
Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder. 28 Ekim'de çalışan özel sektör çalışanları yarım gün, 29 Ekim'de çalışanlar ise tam gün ek mesai alabilecek.