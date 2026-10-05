28 Ekim resmi tatil mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatil mi, okullar ve iş yerleri açık mı?

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

29 Ekim, Türkiye Cumhuriyeti'nin 1923 yılında ilan edildiği gün olarak her yıl Cumhuriyet Bayramı olarak kutlanır. Bugün tam gün resmi tatildir. 29 Ekim'de ise okullar tam gün tatil olacak. Resmi tatil olduğu için kamu kurum ve kuruluşları da tatil kapsamında olacak.