29 EKİM KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ? Bugün FSM, 15 Temmuz ve Osmangazi Köprüsü bedava mı?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ulaşımda uygulanacak ücretsiz geçiş kararları gündemdeki yerini aldı. Resmi tatilde köprü ve otoyolları kullanacak sürücüler, 29 Ekim 2026 Perşembe günü geçerli olacak ücret tarifesini ve ücretsiz geçiş kapsamına alınan ulaşım hatlarını araştırıyor. Peki, Bugün FSM, 15 Temmuz ve Osmangazi Köprüsü bedava mı? İşte, 2026 Cumhuriyet Bayramı köprü ve otoyol ücretleri…