29 EKİM KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ? Bugün FSM, 15 Temmuz ve Osmangazi Köprüsü bedava mı?
29 Ekim'de köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmadığı, Cumhuriyet Bayramı'nda yola çıkacak vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 29 Ekim 2026 köprü ve otoyol ücret tarifesi ile ücretsiz ulaşım uygulamasının hangi hatlarda geçerli olduğu merak ediliyor. Peki, Bugün köprü ve otoyollar ücretsiz mi? İşte, Bugün FSM, 15 Temmuz ve Osmangazi Köprüsü ücret tarifesi hakkında merak edilenler…
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ulaşımda uygulanacak ücretsiz geçiş kararları gündemdeki yerini aldı. Resmi tatilde köprü ve otoyolları kullanacak sürücüler, 29 Ekim 2026 Perşembe günü geçerli olacak ücret tarifesini ve ücretsiz geçiş kapsamına alınan ulaşım hatlarını araştırıyor. Peki, Bugün FSM, 15 Temmuz ve Osmangazi Köprüsü bedava mı? İşte, 2026 Cumhuriyet Bayramı köprü ve otoyol ücretleri…
29 EKİM'DE KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?
29 Ekim 2026 Perşembe günü köprü ve otoyolların ücretsiz olacağına ilişkin Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.
FSM, 15 TEMMUZ, 1915 ÇANAKKALE VE OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ GEÇİŞLERİ ÜCRETLİ Mİ?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda herhangi bir değişiklik yapılmaması halinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Osmangazi Köprüsü'nde standart geçiş ücretleri uygulanmaya devam edecek. Araç sınıfına göre belirlenen ücretler üzerinden geçiş yapılacak.
29 EKİM'DE HANGİ TOPLU TAŞIMA HATLARI ÜCRETSİZ?
Cumhuriyet Bayramı kapsamında 29 Ekim Perşembe günü ücretsiz hizmet verecek raylı sistem hatları şöyle:
* Başkentray
* Marmaray
* İZBAN
* Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı
* Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı
ÜCRETSİZ ULAŞIM KARARI HANGİ GÜN GEÇERLİ?
Ücretsiz ulaşım uygulaması 29 Ekim 2026 Perşembe günü geçerli olacak.