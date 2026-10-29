29 Ekim SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları gösterisi ne zaman, saat kaçta? 29 Ekim 2026 Cumhuriyet Bayramı SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları gösteri uçuşu nerede?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümünde gözler gökyüzüne çevrildi. Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekipleri SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları, Cumhuriyet coşkusunu özel uçuşlarla taçlandırmaya hazırlanıyor. F-16 savaş uçağıyla gerçekleştirilen akrobasi gösterileri ve Türk Yıldızları'nın gökyüzündeki etkileyici manevraları, havacılık tutkunları tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, 29 Ekim SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları gösterisi ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak? İşte 29 Ekim 2026 SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları gösteri uçuşu programı…
29 Ekim 2026 Perşembe günü Türkiye genelinde Cumhuriyet Bayramı'nın kutlamaları sürerken Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekipleri SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'nın uçuş programı merak konusu oldu. Cumhuriyet Bayramı'na özel hazırlanan gösterileri yerinde izlemek isteyen vatandaşlar, uçuşların hangi şehirlerde yapılacağını ve başlama saatini araştırmaya başladı. Hazırlık ve prova uçuşlarının ardından gözler, Cumhuriyet Bayramı programına çevrildi. Peki, SOLOTÜRK gösterisi nerede, saat kaçta? Türk Yıldızları hangi şehirde gösteri yapacak? İşte 29 Ekim 2026 SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları uçuş saatleri, gösteri yerleri ve programın ayrıntıları.
29 EKİM 2026 SOLOTÜRK GÖSTERİSİ NEREDE YAPILACAK?
SOLOTÜRK'ün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gösterisi Eskişehir'de gerçekleştirilecek. Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi, Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü kapsamında Eskişehir'deki Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı üzerinde uçuş yapacak.
29 EKİM SOLOTÜRK GÖSTERİSİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
29 Ekim 2026 Perşembe günü düzenlenecek SOLOTÜRK gösteri uçuşu saat 14.00'te başlayacak.
Cumhuriyet Bayramı'na özel gerçekleştirilecek gösteride SOLOTÜRK, F-16 savaş uçağıyla Eskişehir semalarında akrobasi manevraları sergileyecek.
29 EKİM TÜRK YILDIZLARI GÖSTERİSİ NEREDE, SAAT KAÇTA?
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi kapsamında Ankara semalarında iki ayrı uçuş gerçekleştirecek.
Ankara Valiliğinin açıklamasına göre ekip, saat 15.45-16.00 arasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde tören uçuşu yapacak.
Türk Yıldızları, saat 17.30-17.45 arasında ise Anıtkabir üzerinde saygı uçuşu gerçekleştirecek.
29 EKİM 2026 SOLOTÜRK VE TÜRK YILDIZLARI UÇUŞ PROGRAMI
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında açıklanan gösteri uçuşlarının saatleri ve yerleri şöyle:
Gösteri ekibi Şehir ve gösteri alanı Saat
SOLOTÜRK Eskişehir – Sazova Parkı 14.00
Türk Yıldızları Ankara – Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 15.45-16.00
Türk Yıldızları Ankara – Anıtkabir 17.30-17.45
29 EKİM SOLOTÜRK VE TÜRK YILDIZLARI GÖSTERİLERİ ÜCRETSİZ Mİ?
SOLOTÜRK'ün Cumhuriyet Bayramı kapsamında Eskişehir'de gerçekleştireceği gösteri uçuşu ücretsiz olarak izlenebilecek. Etkinlik, vatandaşların katılımına açık olacak.
Gösteriyi takip etmek isteyenler Sazova Parkı ve çevresindeki uygun açık alanlardan uçuşu izleyebilecek.
Türk Yıldızları'nın Ankara'daki tören ve saygı uçuşları da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Anıtkabir çevresindeki uygun noktalardan takip edilebilecek. Uçuşları izlemek isteyen vatandaşların bölgedeki güvenlik ve ulaşım düzenlemelerini dikkate almaları gerekiyor.
SOLOTÜRK VE TÜRK YILDIZLARI PROVA UÇUŞLARINI TAMAMLADI
SOLOTÜRK, Cumhuriyet Bayramı gösterisi öncesinde 24 Ekim Cumartesi günü saat 12.20'de Eskişehir Sazova Parkı üzerinde çevre tanıma uçuşu gerçekleştirdi. Ekip, 27 Ekim Salı günü saat 14.00'te aynı bölgede prova uçuşu yaptı.
Türk Yıldızları ise 28 Ekim Çarşamba günü saat 12.30-13.00 arasında Ankara'da Anıtkabir ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde prova uçuşu gerçekleştirdi. Her iki ekip de 29 Ekim'deki gösteriler öncesinde hazırlık uçuşlarını tamamladı.