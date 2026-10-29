29 Ekim SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları gösterisi ne zaman, saat kaçta? 29 Ekim 2026 Cumhuriyet Bayramı SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları gösteri uçuşu nerede?

29 Ekim 2026 Perşembe günü Türkiye genelinde Cumhuriyet Bayramı'nın kutlamaları sürerken Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekipleri SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'nın uçuş programı merak konusu oldu. Cumhuriyet Bayramı'na özel hazırlanan gösterileri yerinde izlemek isteyen vatandaşlar, uçuşların hangi şehirlerde yapılacağını ve başlama saatini araştırmaya başladı. Hazırlık ve prova uçuşlarının ardından gözler, Cumhuriyet Bayramı programına çevrildi. Peki, SOLOTÜRK gösterisi nerede, saat kaçta? Türk Yıldızları hangi şehirde gösteri yapacak? İşte 29 Ekim 2026 SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları uçuş saatleri, gösteri yerleri ve programın ayrıntıları.