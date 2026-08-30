30 Ağustos 2026 Pazar maç programı: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?
30 Ağustos Pazar günü maç takvimi futbolseverler tarafından araştırılıyor. Trendyol Süper Lig'de 3. hafta heyecanı devam ederken Fenerbahçe, Samsunspor deplasmanında sahaya çıkacak. Avrupa'nın önemli liglerinde de gün boyunca birçok karşılaşma oynanacak. İşte 30 Ağustos 2026 Pazar günü oynanacak maçlar, başlama saatleri ve yayın bilgileri...
30 Ağustos 2026 Pazar günü oynanacak maçlar futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Süper Lig, Avrupa ligleri ve futbol dünyasındaki önemli karşılaşmaların maç saatleri ve yayın kanalları merak ediliyor. "Bugün hangi maçlar var?", "30 Ağustos maçları saat kaçta?" ve "Maçlar hangi kanalda?" sorularına yanıt aranırken, günün maç takvimi de belli oldu. İşte, 30 Ağustos 2026 Pazar maç programı…
30 AĞUSTOS 2026 MAÇ PROGRAMI
30 Ağustos 2026 Pazar günü futbolseverleri Süper Lig'de üç karşılaşma bekliyor. Günün programında Eyüpspor-Alanyaspor, Başakşehir-Kasımpaşa ve Samsunspor-Fenerbahçe maçları yer alıyor.
Avrupa'da ise Premier Lig ve Serie A'da önemli karşılaşmalar oynanacak. Günün maçlarını takip etmek isteyenler, karşılaşmaların saatlerini ve yayın bilgilerini araştırıyor.
30 Ağustos Pazar Süper Lig maçları:
- 19.00: Eyüpspor - Alanyaspor
- 21.30: Başakşehir - Kasımpaşa
- 21.30: Samsunspor - Fenerbahçe
Günün öne çıkan karşılaşmalarından Samsunspor-Fenerbahçe mücadelesi saat 21.30'da başlayacak. Aynı saatte Başakşehir ile Kasımpaşa da karşı karşıya gelecek.