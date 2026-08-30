30 Ağustos AVM'ler açık mı? 30 Ağustos 2026 Zafer Bayramı'nda AVM'ler kaça kadar açık?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, “30 Ağustos'ta AVM'ler açık mı, AVM'ler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?” sorularına yanıt arıyor. Resmi tatillerde AVM'lerin açık olup olmayacağına ilişkin ülke genelinde tek bir zorunlu çalışma saati bulunmuyor. AVM'ler, işletme kararlarına göre çalışma düzenlerini belirleyebiliyor. İşte, 30 Ağustos AVM çalışma durumu ve saatleri…