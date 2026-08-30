30 Ağustos AVM'ler açık mı? 30 Ağustos 2026 Zafer Bayramı'nda AVM'ler kaça kadar açık?
30 Ağustos 2026 AVM çalışma saatleri, Zafer Bayramı nedeniyle vatandaşların gündeminde yer alıyor. Resmi tatil olan 30 Ağustos'ta AVM'lerin açık olup olmayacağı ve AVM'lerin kaçta açılıp kapanacağı merak ediliyor. Peki, 30 Ağustos AVM'ler açık mı, kaça kadar açık? İşte, 30 Zafer Bayramı'nda AVM'lerin çalışma saatleri…
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, “30 Ağustos'ta AVM'ler açık mı, AVM'ler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?” sorularına yanıt arıyor. Resmi tatillerde AVM'lerin açık olup olmayacağına ilişkin ülke genelinde tek bir zorunlu çalışma saati bulunmuyor. AVM'ler, işletme kararlarına göre çalışma düzenlerini belirleyebiliyor. İşte, 30 Ağustos AVM çalışma durumu ve saatleri…
30 AĞUSTOS'TA AVM'LER AÇIK MI?
30 Ağustos resmi tatil olsa da AVM'lerin kapanmasına yönelik genel bir uygulama bulunmuyor. 30 Ağustos 2026 Pazar günü AVM'lerin büyük bölümü açık olacak. Çalışma saatleri AVM'ye göre değişebilir.
30 AĞUSTOS AVM'LER KAÇTA AÇILIYOR?
AVM'lerin çoğu normal çalışma düzeninde 10.00-22.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Ancak 30 Ağustos'ta bazı merkezlerin çalışma saatlerinde değişiklik olabilir.
30 AĞUSTOS 2026 AVM ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞECEK Mİ?
AVM'lerin çalışma saatleri işletme yönetimleri tarafından belirleniyor. Bu nedenle 30 Ağustos'ta ziyaret edilecek AVM'nin güncel saatlerinin kontrol edilmesi gerekiyor.
30 AĞUSTOS 2026 RESMİ TATİL Mİ?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatildir. 2026 yılında pazar gününe denk gelen 30 Ağustos'ta kamu kurumları kapalı olacak. Özel işletmeler ise kendi çalışma düzenlerine göre hizmet verecek.