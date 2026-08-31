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        Haberler Bilgi 31 AĞUSTOS MAÇ PROGRAMI 2026: Bugün maç var mı? 31 Ağustos Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

        31 AĞUSTOS MAÇ PROGRAMI 2026: Bugün maç var mı? 31 Ağustos Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

        31 Ağustos 2026 Pazartesi günü oynanacak maçlar belli oldu. Bugün hem futbolda hem de basketbolda heyecan dolu karşılaşmalar var. Futbolda Tendyol Süper Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga ve İtalya Serie A Ligi maçları oynanacak. A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu'nda ikinci maçına çıkacak. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 31 Ağustos 2026 maç programı ile müsabakaların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Ağustos 2026 - 07:53 Güncelleme:
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        1

        31 Ağustos 2026 maç fikstürü belli oldu. Bugün futbolseverleri hem Türkiye’de hem de Avrupa’da dopdolu bir maç programı bekliyor. Tendyol Süper Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga ve İtalya Serie A Ligi’nde birbirinden kritik karşılaşmalar yer alıyor. Basketbolda ise 12 Dev Adam parkeye çıkacak. A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu’nda ikinci maçına İzlanda ile mücadele edecek. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 31 Ağustos 2026 maç fikstürü…

        2

        31 AĞUSTOS 2026 MAÇ PROGRAMI: BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        Tendyol Süper Lig

        21:30 Amedspor - Trabzonspor (beIN SPORTS 1)

        21:30 Beşiktaş - Arca Çorum FK (beIN SPORTS 2)

        3

        İngiltere Premier Lig

        22:00 Aston Villa - Arsenal FC

        4

        İspanya La Liga

        20:30 CA Osasuna - Getafe

        22:30 Barcelona - Rayo Vallecano (S Sport 2)

        5

        İtalya Serie A Ligi

        19:30 US Lecce - AS Roma

        21:45 Atalanta BC - Bologna FC

        6

        FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

        22:30 İzlanda - Türkiye (TRT 1 ve S Sport)

        7
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