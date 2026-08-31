31 AĞUSTOS MAÇ PROGRAMI 2026: Bugün maç var mı? 31 Ağustos Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

31 Ağustos 2026 maç fikstürü belli oldu. Bugün futbolseverleri hem Türkiye’de hem de Avrupa’da dopdolu bir maç programı bekliyor. Tendyol Süper Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga ve İtalya Serie A Ligi’nde birbirinden kritik karşılaşmalar yer alıyor. Basketbolda ise 12 Dev Adam parkeye çıkacak. A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu’nda ikinci maçına İzlanda ile mücadele edecek. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 31 Ağustos 2026 maç fikstürü…