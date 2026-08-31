31 AĞUSTOS MAÇ PROGRAMI 2026: Bugün maç var mı? 31 Ağustos Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
31 Ağustos 2026 Pazartesi günü oynanacak maçlar belli oldu. Bugün hem futbolda hem de basketbolda heyecan dolu karşılaşmalar var. Futbolda Tendyol Süper Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga ve İtalya Serie A Ligi maçları oynanacak. A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu'nda ikinci maçına çıkacak. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 31 Ağustos 2026 maç programı ile müsabakaların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları...
31 Ağustos 2026 maç fikstürü belli oldu. Bugün futbolseverleri hem Türkiye’de hem de Avrupa’da dopdolu bir maç programı bekliyor. Tendyol Süper Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga ve İtalya Serie A Ligi’nde birbirinden kritik karşılaşmalar yer alıyor. Basketbolda ise 12 Dev Adam parkeye çıkacak. A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu’nda ikinci maçına İzlanda ile mücadele edecek. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 31 Ağustos 2026 maç fikstürü…
31 AĞUSTOS 2026 MAÇ PROGRAMI: BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Tendyol Süper Lig
21:30 Amedspor - Trabzonspor (beIN SPORTS 1)
21:30 Beşiktaş - Arca Çorum FK (beIN SPORTS 2)
İngiltere Premier Lig
22:00 Aston Villa - Arsenal FC
İspanya La Liga
20:30 CA Osasuna - Getafe
22:30 Barcelona - Rayo Vallecano (S Sport 2)
İtalya Serie A Ligi
19:30 US Lecce - AS Roma
21:45 Atalanta BC - Bologna FC
FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri
22:30 İzlanda - Türkiye (TRT 1 ve S Sport)