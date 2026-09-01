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        Haberler Bilgi Alışveriş A101 3 EYLÜL 2026 AKTÜEL KATALOĞU YAYINDA! Bu Perşembe A101 Aldın Aldın aktüel ürünleri neler? Elektrikli Bisiklet, Yazıcı, Projeksiyonlu Çizim ve daha fazlası...

        A101 3 EYLÜL 2026 AKTÜEL KATALOĞU YAYINDA! Bu Perşembe A101 Aldın Aldın aktüel ürünleri neler? Elektrikli Bisiklet, Yazıcı, Projeksiyonlu Çizim ve daha fazlası...

        A101 Aldın Aldın 3 Eylül kataloğu, alışveriş yapmak isteyen vatandaşların gündemindeki yerini aldı. A101'in yeni hafta aktüel ürünler afişinde teknoloji ürünlerinden ev ihtiyaçlarına kadar pek çok farklı kategori öne çıkıyor. Katalogda 55 inç 4K Ultra HD Smart TV, üç tekerlekli elektrikli moped, küçük ev aletleri, mutfak gereçleri, rendeli metal kase seti, seramik pasta tabağı, opal yemek tabağı, sarımsak ezici, bulaşık matı, musluk evye düzenleyici, dolap içi raf, bambu kesme tahtası, tekstil ürünleri ve ev yaşamına yönelik çeşitli fırsat ürünleri yer alıyor. Peki, A101'in 3 Eylül 2026 Aldın Aldın kataloğunda başka hangi ürünler bulunuyor? İşte haftanın dikkat çeken aktüel ürünleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Eylül 2026 - 13:29 Güncelleme:
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        1

        Eylül ayının ilk haftasında tüketicilerin yakından takip ettiği A101 aktüel ürünler kataloğu, 3 Eylül 2026 Perşembe günü için yayınlandı. “Aldın Aldın” kampanyası kapsamında mağazalarda satışa sunulacak ürünler arasında teknoloji, elektronik, küçük ev aletleri, mutfak gereçleri ve günlük yaşamı kolaylaştıran pek çok farklı seçenek yer alıyor. Yeni haftanın fırsatları arasında özellikle ev ihtiyaçlarına yönelik ürünler ve teknolojik seçenekler dikkat çekiyor. İşte 3 Eylül 2026 A101 Aldın Aldın kataloğunda yer alan haftanın fırsat ürünleri...

        2

        A101 ALDIN ALDIN 3 EYLÜL 2026 AKTÜEL KATALOĞU

        Çok Fonksiyonlu Yazıcı 2.399 TL

        Retro Hoparlör 999 TL

        65" Frameless 4K UHD Google Qled Tv 28.999 TL

        Philips LED Ampul 8 W 79,50 TL

        3

        Bulaşık Makinesi 16.999 TL

        No-Frost Buzdolabı 27.999 TL

        Çamaşır Makinesi 19.999 TL