A101 3 EYLÜL 2026 AKTÜEL KATALOĞU YAYINDA! Bu Perşembe A101 Aldın Aldın aktüel ürünleri neler? Elektrikli Bisiklet, Yazıcı, Projeksiyonlu Çizim ve daha fazlası...

Eylül ayının ilk haftasında tüketicilerin yakından takip ettiği A101 aktüel ürünler kataloğu, 3 Eylül 2026 Perşembe günü için yayınlandı. “Aldın Aldın” kampanyası kapsamında mağazalarda satışa sunulacak ürünler arasında teknoloji, elektronik, küçük ev aletleri, mutfak gereçleri ve günlük yaşamı kolaylaştıran pek çok farklı seçenek yer alıyor. Yeni haftanın fırsatları arasında özellikle ev ihtiyaçlarına yönelik ürünler ve teknolojik seçenekler dikkat çekiyor. İşte 3 Eylül 2026 A101 Aldın Aldın kataloğunda yer alan haftanın fırsat ürünleri...