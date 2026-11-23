A101’e elektrikli kamyonet geliyor! 26 Kasım Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?
A101 aktüel ürünler kataloğu, birbirinden farklı ürünlerle yayımlandı. 26 Kasım Perşembe A101 broşüründe yer alan 4 tekerlekli elektrikli kamyonet dikkat çekti. Üç tekerlekli elektrikli moped çeşitlerinin satışa çıktığı indirimli ürünler listesinde elektronik eşyalardan araba bakım ürünlerine kadar pek çok ürün yer aldı. Peki, A101 kataloğu indirimli ürünleri neler? İşte, A101 aktüel ürünler 26 Kasım 2026 Perşembe broşürü tam liste…
Haftanın A101 aktüel ürünler kataloğu, kampanyaları kaçırmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. 26 Kasım Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğunda elektrikli manikür ve pedikür seti, nem alma cihazı, derz temizleyici ve 18 L ayçiçek yağı gibi birbirinden farklı birçok ürün yer aldı. Volta marka 4 tekerlekli elektrikli kamyonet 279 bin 990 TL’ye satışa çıkıyor. Peki, bu hafta Aldın Aldın broşüründe neler var? İşte, A101 26 Kasım aktüel ürünler afişi fırsatları…
A101 26 KASIM 2026 AKTÜEL ÜRÜNLERİ
65 inç 4K UHD LED, Dolby Audio, Smart TV, Atmos Smart TV:38.999 TL
55 inç 4K Ultra QLED TV:20.999 TL
65 inç Whale QLED TV:24.999 TL
55 inç QLED TV:18.499 TL
Sarı Mercimek 1 KG:79,50 TL
Aşurelik BUğday 1 KG:44,50 TL
Beyaz Sirke 5L:115 TL
Ayçiçek Yağı 18L:1.859 TL
10 KG Toz Deterjan:379 TL
Derz Temizleyici Sprey:99 TL
Leke Çıkarıcı Sprey:99 TL
Mikrofiber Temizlik Bezi 3'lü:179 TL
Çok AMaçlı Toz Leke Çıkarıcı:239 TL
Asılabilir Kağıt Havlu 350'li:135 TL
Koku Kesesi:24,50 TL
Akım Korumalı 2xUSB & 1xType-C 2'li Uzatma Kablosu:399 TL
Bluetooth Kafaüstü Kulaklık:699 TL
9W LED Ampul:57,50 TL
Bluetooth Mouse:349 TL
Şarj Cihazı:449 TL
Oto Klima Temizleme Spreyi 125 ml:119 TL
Fren Balata Spreyi 500 ml:129 TL
Oto Buğu Önleyici 400 ml:179 TL
Oto Yağmur Kaydırıcı 400 ml:199 TL
Oto Aparatlı Buz Çözücü 400 ml:199 TL
Oto Silecek:139 TL
No-Frost Buzdolabı:29.999 TL
Çamaşır Makinesi:19.999 TL
Bulaşık Makinesi:16.999 TL
5 Programlı Bulaşık Makinesi:15.999 TL
Dikiş Makinesi:5.999 TL
Waffle Makinesi:1.099 TL
Narenciye Sıkacağı:599 TL
IPL Tüy Alma Cihazı:1.299 TL
Kahve Makinesi:1.599 TL
Elektrikli Manikür ve PedİKür Seti:299 TL
Nem Alma Cihazı:1.999 TL
2'si 1 Arada Yatay ve Dikey Buharlı Ütü:2.299 TL
VMP1 1 Tekerlekli Elektrikli Kamyonet:279.990 TL
APM5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped:54.990 TL
VT5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped:79.990 TL
Balkabağı Şekilli Demlik:399 TL
Figürlü Silikon Uçlu Çelik Maşa:119,50 TL
Figürlü Silikon Spatula:119,50 TL
2'li Kavanoz:239 TL
Metal Sosluk Tava:349 TL
Aynalı Yuvarlak Tepsi:199,50 TL
Patlamış Mısır Kutusu ve Bardak 4'lü:199,50 TL
Karma Ahşap Ürünler:89,50 TL
Pirinç Süzgeci:39,50 TL
Oyuncak Esnek Manyetik Çubuk 45'li:849 TL
Squish Pelüş:329 TL
Hot Wheels City Mücadele Serisi:799 TL
Oyun Çadırı:459 TL
Kesilebilir Meyve ve Sebze Seti:299 TL
Ben Kimim? Kutu Oyunu:189,50 TL
Batik Cake Yumak:119,50
Erkek Avcı Botu:279 TL
Tenis Çorabı 2'li:149,50 TL
Mermer Desenli Katlanabilir Masa:899 TL
Mermer Desenli Yer Sofrası:549 TL
3 Katlı Yonca Organizer:189,50 TL
mEtal Makyaj Aynası Çeşitleri:225 TL
Ahşap ÇUBUKLU Ayakkabılık:199,50 TL
Sıcak Su Torbası:199,50 TL