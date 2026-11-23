Haftanın A101 aktüel ürünler kataloğu, kampanyaları kaçırmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. 26 Kasım Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğunda elektrikli manikür ve pedikür seti, nem alma cihazı, derz temizleyici ve 18 L ayçiçek yağı gibi birbirinden farklı birçok ürün yer aldı. Volta marka 4 tekerlekli elektrikli kamyonet 279 bin 990 TL’ye satışa çıkıyor. Peki, bu hafta Aldın Aldın broşüründe neler var? İşte, A101 26 Kasım aktüel ürünler afişi fırsatları…