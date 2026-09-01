AÇIK LİSE KAYITLARI BAŞLADI MI? 2026-2027 AÖL yeni kayıtlar ne zaman, kayıt yenileme tarihleri belli oldu mu?

AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN, TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Açık Öğretim Lisesi 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem kayıt yenileme ve yeni kayıt tarihleri henüz Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulmadı.

Önceki yıllardaki kayıt dönemleri dikkate alındığında, başvuru işlemlerinin Eylül ayı içerisinde başlaması bekleniyor. AÖL kayıt sürecine ilişkin kesin tarihler, başvuru şartları ve diğer detaylar MEB tarafından yayımlanacak kılavuz ile birlikte netlik kazanacak.