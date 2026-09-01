AÇIK LİSE KAYITLARI BAŞLADI MI? 2026-2027 AÖL yeni kayıtlar ne zaman, kayıt yenileme tarihleri belli oldu mu?
2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde Açık Öğretim Lisesi'ne kayıt yaptırmak veya mevcut kaydını yenilemek isteyen öğrenciler, MEB tarafından açıklanacak kayıt takvimine odaklandı. Açık lise sürecine ilişkin yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri, sınav ücretleri ve başvuru detayları adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımlayacağı AÖL 1. dönem kayıt yenileme kılavuzuyla birlikte başvuru sürecine dair tüm ayrıntılar netlik kazanacak. Peki, 2026-2027 AÖL kayıtları başladı mı, açık lise kayıt yenileme tarihleri belli oldu mu? İşte yeni dönem kayıt süreciyle ilgili merak edilenler...
Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasına kısa süre kala Açık Öğretim Lisesi’nde eğitimine devam etmek isteyen öğrenciler için kayıt süreci gündemdeki yerini aldı. Yeni kayıt yaptıracak adaylar ile mevcut kaydını yenilemek isteyen öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıklayacağı AÖL takvimini bekliyor. Kayıt tarihleriyle birlikte sınav ücretleri, başvuru adımları ve 1. dönem kayıt yenileme işlemlerine ilişkin detaylar da merak ediliyor. Peki, AÖL kayıtları başladı mı, açık lise yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri ne zaman yapılacak? İşte 2026-2027 eğitim yılı AÖL kayıt sürecine ilişkin tüm bilgiler...
AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN, TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?
Açık Öğretim Lisesi 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem kayıt yenileme ve yeni kayıt tarihleri henüz Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulmadı.
Önceki yıllardaki kayıt dönemleri dikkate alındığında, başvuru işlemlerinin Eylül ayı içerisinde başlaması bekleniyor. AÖL kayıt sürecine ilişkin kesin tarihler, başvuru şartları ve diğer detaylar MEB tarafından yayımlanacak kılavuz ile birlikte netlik kazanacak.
AÇIK LİSE KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?
AÖL 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem kayıt ve kayıt yenileme işlemlerine ilişkin detaylar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanacak kılavuzla birlikte kesinleşecek. Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin ödemesi gereken sınav ücreti de yeni kayıt ve kayıt yenileme kılavuzunun açıklanmasının ardından belli olacak.
AÖL EK DERS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Açık Öğretim Lisesi ek sınav sonuçları, 1 Eylül 2026 tarihinden itibaren Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden erişime açılacak.
Öğrenciler, sonuçlarını https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresine girerek T.C. Kimlik Numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaptıktan sonra görüntüleyebilecek.