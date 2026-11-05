AJET İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI 2026: Yurt dışı uçak biletleri 29 dolardan satışta! AJet indirimli uçak bileti kampanyası ne zaman bitiyor, hangi ülkelerde geçerli?

Habertürk Manşet - 3 Kasım 2026 (Fon Vurgununun Medya Ayağında Kimler Var?)

Habertürk Manşet'te Zülfikar Ali Aydın'ın sunumu, Hukukçu Hadi Dündar, Habertürk İstihbarat Şefi Uzay Kesmen ve Habertürk Muhabiri Arzu Kaya'nın katkılarıyla Türkiye gündemini sarsan dört kritik soruşturma dosyası ve yargı süreçlerindeki son dakika gelişmeleri mercek altına alınıyor: Fon Vurgunu ve ... Daha Fazla Göster Habertürk Manşet'te Zülfikar Ali Aydın'ın sunumu, Hukukçu Hadi Dündar, Habertürk İstihbarat Şefi Uzay Kesmen ve Habertürk Muhabiri Arzu Kaya'nın katkılarıyla Türkiye gündemini sarsan dört kritik soruşturma dosyası ve yargı süreçlerindeki son dakika gelişmeleri mercek altına alınıyor: Fon Vurgunu ve Borsa Manipülasyonu Soruşturması: Adalet Bakanı Akın Gürlek'in "Basit bir borsa manipülasyonu değil, üst düzey finans bürokrasisini de kapsayan organize bir suç yapılanması" sözleriyle tanımladığı soruşturmada 6 yeni gözaltı kararı verildi. Eski Borsa İstanbul (BİST) A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun'un "rüşvet almak" suçlamasıyla tutuklanması, eski SPK, BDDK ve Tera yöneticilerinin gözaltına alınması ve vurgunun medya ayağına dair iddialar tüm yönleriyle tartışılıyor. İBB Kültür A.Ş. Yöneticisi Erhan Karaal'ın Kaçırılması İddianamesi: İstanbul Maltepe'de GPS takibi ve ikiz plakalı araçlarla kaçırılarak Fatih'teki tarihi bir sarnıçta ve Tuzla'da alıkonulan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal dosyasında iddianame tamamlandı. 24 şüpheli hakkında müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianamedeki "500 kilo altın" fidyesi, işkence detayları ve eski İBB çalışanı Serdar Ulusluoğlu'nun ihale ile deprem yardımı iddiaları inceleniyor. MİT Yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun Fethi Kabir Ön Raporu: 15 yıl sonra mezarı açılan eski MİT Asya Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun naaşından alınan 36 numunenin Adli Tıp Kurumu ön raporu ortaya çıktı. Mezar toprağında bulunmamasına rağmen Kozinoğlu'nun saç, tırnak ve kemik dokularında normal değerlerin çok üzerinde tespit edilen ölümcül "Antimon (Sb)" ağır metalinin kalp krizini tetikleyip tetiklemediği değerlendiriliyor. Yasa Dışı Bahis Çetesine Yapay Zeka "AVCI" Darbesi: İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün geliştirdiği yapay zeka destekli "AVCI" yazılımı ile 39 ilde düzenlenen operasyonda 151 şüphelinin deşifre edilerek yakalanma süreci aktarılıyor. Daha Az Göster