AJET İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI 2026: Yurt dışı uçak biletleri 29 dolardan satışta! AJet indirimli uçak bileti kampanyası ne zaman bitiyor, hangi ülkelerde geçerli?
AJet, yurt dışı uçuşlarında geçerli yeni indirimli bilet kampanyasını duyurdu. Kış dönemi seyahatlerini kapsayan kampanya kapsamında 100 bin koltuk satışa sunuldu. Türkiye çıkışlı uçak biletleri vergiler hariç 29 dolardan başlayan fiyatlarla yolcularla buluştu. Avrupa'dan Orta Doğu'ya birçok noktayı kapsayan kampanyada Türkiye varışlı seçili uçuşlar için de indirimli bilet fırsatı sunuldu. Peki, AJet indirimli uçak bileti kampanyası ne zaman bitiyor, hangi tarihlerde geçerli? AJet indirimli yurt dışı uçak biletleri hangi ülkelere ve şehirlere alınabilecek? İşte AJet 2026 indirimli bilet kampanyası şartları ve merak edilen ayrıntılar…
AJet yurt dışı uçak bileti kampanyası başladı. Kış aylarında yurt dışına seyahat etmeyi planlayanlar için yeni indirim fırsatını duyuran hava yolu şirketi, 100 bin koltuğu avantajlı fiyatlarla satışa çıkardı. Türkiye'den yurt dışına gerçekleştirilecek direkt uçuşlarda bilet fiyatları 29 dolar artı vergilerden başlarken Türkiye'ye dönüş yapılan bazı hatlarda da 15 avrodan başlayan seçenekler sunuluyor. Paris, Londra, Amsterdam, Berlin, Roma ve Dubai gibi birçok şehri kapsayan kampanyada biletlerin satın alınabileceği süre ve seyahat tarihleri de belli oldu. Peki, AJet indirimli uçak biletleri hangi tarihler arasında geçerli, hangi ülkelere uçuş yapılabilecek? İşte indirimli bilet kampanyasının detayları…
AJET İNDİRİMLİ UÇAK BİLETİ KAMPANYASI BAŞLADI
AJet, 5 Kasım 2026 Perşembe günü yurt dışı uçuşlarında geçerli indirimli bilet kampanyasını başlattı. Şirketin duyurusuna göre kampanya kapsamında toplam 100 bin koltuk avantajlı fiyatlarla satışa sunuldu.
Türkiye çıkışlı direkt uçuşlarda bilet fiyatları vergiler hariç 29 dolardan başlarken Türkiye varışlı seçili hatlarda ise vergiler hariç 15 avrodan başlayan fiyatlarla bilet alınabilecek.
AJET İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI NE ZAMAN BİTİYOR?
AJet indirimli bilet kampanyası, 5 Kasım 2026 Perşembe günü saat 11.00'de başladı. Kampanya kapsamındaki biletler 6 Kasım 2026 Cuma günü saat 23.59'a kadar satın alınabilecek.
AJET 29 DOLARLIK UÇAK BİLETLERİ HANGİ TARİHLERDE GEÇERLİ?
Kampanya kapsamında satın alınan indirimli biletler, 24 Kasım 2026 ile 4 Mart 2027 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.
Bununla birlikte 11 Aralık 2026 ile 10 Ocak 2027 tarihleri arasındaki uçuşlar kampanya dışında tutuldu. Dolayısıyla yılbaşı dönemini kapsayan bu tarihlerde indirimli bilet fırsatından yararlanılamayacak.
AJET İNDİRİMLİ UÇAK BİLETİ HANGİ ÜLKELERDE GEÇERLİ?
AJet'in indirimli uçak bileti kampanyası, Avrupa, Orta Asya ve Orta Doğu'da çok sayıda uçuş noktasını kapsıyor. Yolcular Paris, Londra, Roma, Amsterdam, Berlin, Madrid ve Dubai gibi popüler destinasyonlara kampanya kapsamında bilet satın alabilecek.
Kampanyanın geçerli olduğu şehirler arasında şunlar bulunuyor:
AJET KAMPANYASINDA KABİN BAGAJI KAÇ DOLAR?
AJet'in yurt dışı indirimli bilet kampanyasında kabin bagajı için de özel fiyat uygulanıyor. Kampanya kapsamında satın alınan biletlerde kabin bagajı ücreti 9 dolar olarak açıklandı.
Kabin bagajı hizmeti, bilet fiyatından ayrı değerlendirildiği için seyahat planı yapan yolcuların toplam maliyeti satın alma sırasında kontrol etmesi gerekiyor.
AJET İNDİRİMLİ UÇAK BİLETİ NASIL ALINIR?
AJet'in 29 dolardan başlayan yurt dışı uçak biletleri, şirketin resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden satın alınabiliyor. Kampanya biletleri ayrıca çağrı merkezi ve yetkili satış acenteleri aracılığıyla da alınabilecek.
Bilet araması yapılırken kampanya kapsamındaki uçuş tarihleri, direkt sefer koşulu ve indirimli koltuk kontenjanının dikkate alınması gerekiyor.