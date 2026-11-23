AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM | Benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar, zam ya da indirim var mı? 23 Kasım 2026 İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları
Güncel akaryakıt fiyatları 23 Kasım 2026 Pazartesi günü araç sahiplerinin gündeminde. Geçtiğimiz hafta akaryakıt ürünlerinden benzin ve motorine peş peşe indirim gelmişti. Motorinde yaklaşık 6 lira 50 kuruş, benzinde ise 2 lira 90 kuruş fiyat düşüşü gerçekleşmişti. Yeni haftaya girilmesiyle birlikte İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere güncel benzin, mazot ve LPG fiyatları sürücüler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, bugün LPG, benzin ve motorine zam ya da indirim var mı? Güncel LPG, motorin (mazot) ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 23 Kasım 2026 İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları...
Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlilik benzin, motorin ve LPG fiyatlarının yakından takip edilmesine neden oluyor. 23 Kasım 2026 akaryakıt fiyatları, yeni haftanın ilk gününde sürücüler tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta yapılan indirimler pompa fiyatlarına yansıdı. 20 Kasım Cuma günü motorinin litre fiyatında yaklaşık 6,50 TL, 21 Kasım Cumartesi günü ise benzinde yaklaşık 2,90 TL indirim gerçekleşti. Son indirimlerin ardından akaryakıt fiyatlarında yeni bir değişiklik yaşanıp yaşanmadığı merak ediliyor. Peki, bugün akaryakıta zam veya indirim var mı? İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, mazot ve otogaz fiyatları ne kadar, litresi kaç TL? İşte 23 Kasım 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları…
BENZİN VE MOTORİNE ZAM VEYA İNDİRİM GELDİ Mİ?
Akaryakıt fiyatlarına geçtiğimiz hafta peş peşe indirim geldi.
Motorinin litre fiyatı 20 Kasım'da yaklaşık 6,50 TL düşerken benzine 21 Kasım'da yaklaşık 2,90 TL indirim yapıldı. Böylece İstanbul'da benzinin litre fiyatı 68 TL, motorinin litre fiyatı ise 88 TL seviyelerine geriledi.
BENZİN VE MOTORİNE YENİ ZAM GELECEK Mİ?
23 Kasım 2026 Pazartesi günü itibarıyla benzin ve motorine yeni bir zam veya indirim duyurulmadı. Fiyatlar geçtiğimiz hafta yapılan indirimlerin ardından mevcut seviyelerini koruyor.
LPG'YE ZAM VEYA İNDİRİM VAR MI?
LPG fiyatlarına 23 Kasım Pazartesi günü itibarıyla yeni bir zam veya indirim gelmedi.
23 KASIM 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Akaryakıt fiyatları, dağıtım şirketlerine, illere ve satış yapılan istasyona göre değişiklik gösteriyor. 23 Kasım 2026 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel benzin, motorin ve LPG litre fiyatları şöyle:
İstanbul (Avrupa)
Benzinin litre fiyatı: 68,40 TL
Motorinin litre fiyatı: 88,90 TL
LPG'nin litre fiyatı: 50,70 TL
İstanbul (Anadolu)
Benzinin litre fiyatı: 68,20 TL
Motorinin litre fiyatı: 88,70 TL
LPG'nin litre fiyatı: 50,10 TL
Ankara
Benzinin litre fiyatı: 69,40 TL
Motorinin litre fiyatı: 90,00 TL
LPG'nin litre fiyatı: 50,79 TL
İzmir
Benzinin litre fiyatı: 69,60 TL
Motorinin litre fiyatı: 90,20 TL
LPG'nin litre fiyatı: 50,70 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NEDEN DEĞİŞİYOR?
Türkiye'de akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde uluslararası petrol ve rafine ürün fiyatları, döviz kuru, vergiler ve dağıtım maliyetleri etkili oluyor. Özellikle Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve dolar kurundaki değişimler, benzin ve motorinin pompa fiyatlarına yansıyabiliyor.
Rafineri çıkış fiyatlarına ÖTV, KDV, dağıtıcı ve bayi paylarının eklenmesiyle nihai satış fiyatları oluşuyor. Bu nedenle akaryakıt fiyatları hem küresel piyasalardaki gelişmelere hem de yurt içindeki maliyet değişimlerine bağlı olarak farklılaşabiliyor.