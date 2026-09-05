ALTIN FİYATLARI 5 EYLÜL SON DAKİKA: ABD verileri açıkladı, altın fiyatları çakıldı! Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları 5 Eylül Cumartesi yani bugün ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından günün ilk ışıklarıyla birlikte en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki dün açıklanan ABD tarım dışı istihdam verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi sonucu altın fiyatları sert düşüşe geçti. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte güncel rakamlar...
Altın fiyatları 5 Eylül Cumartesi gününe değer kaybıyla başladı. Geçtiğimiz Çarşamba günü başlayan yükselişle birlikte yatırımcılar ve altın alım satımı yapacaklar günün ilk saatleriyle birlikte "Gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" ve "Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabı en çok merak edilenler listesinin başında yer alıyor. Sorgulayanlar için güncel rakamları haberimizde derledik. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel rakamlar...
ABD TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİ AÇIKLANDI, ALTIN DÜŞTÜ
ABD tarım dışı işsizlik oranı 162 bin kişi ile %4,1 olarak tespit edildi. Verilerin beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından altın fiyatları sert düşüşe geçti.
GRAM ALTIN FİYATI
6.898,04
6.898,85
ALTIN/ONS FİYATI
4.428,85
4.431,11
ÇEYREK ALTIN FİYATI
11.036,87
11.279,62
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
45.481,75
46.340,18
TAM ALTIN FİYATI
45.545,00
46.160,00
YARIM ALTIN FİYATI
22.669,81
23.241,16
ZİYNET ALTINI FİYATI
45.481,75
46.340,18
ATA ALTIN FİYATI
46.419,19
47.587,06
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
3.855,09
5.106,94
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
6.408,78
6.642,34
GREMSE ALTIN FİYATI
113.421,00
115.011,00