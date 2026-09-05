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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI 5 EYLÜL SON DAKİKA: ABD verileri açıkladı, altın fiyatları çakıldı! Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL?

        ALTIN FİYATLARI 5 EYLÜL SON DAKİKA: ABD verileri açıkladı, altın fiyatları çakıldı! Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları 5 Eylül Cumartesi yani bugün ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından günün ilk ışıklarıyla birlikte en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki dün açıklanan ABD tarım dışı istihdam verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi sonucu altın fiyatları sert düşüşe geçti. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte güncel rakamlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Eylül 2026 - 09:00 Güncelleme:
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        1

        Altın fiyatları 5 Eylül Cumartesi gününe değer kaybıyla başladı. Geçtiğimiz Çarşamba günü başlayan yükselişle birlikte yatırımcılar ve altın alım satımı yapacaklar günün ilk saatleriyle birlikte "Gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" ve "Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabı en çok merak edilenler listesinin başında yer alıyor. Sorgulayanlar için güncel rakamları haberimizde derledik. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel rakamlar...

        2

        ABD TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİ AÇIKLANDI, ALTIN DÜŞTÜ

        ABD tarım dışı işsizlik oranı 162 bin kişi ile %4,1 olarak tespit edildi. Verilerin beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından altın fiyatları sert düşüşe geçti.

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        6.898,04

        6.898,85

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        4.428,85

        4.431,11

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        11.036,87

        11.279,62

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        45.481,75

        46.340,18

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        45.545,00

        46.160,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        22.669,81

        23.241,16

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        45.481,75

        46.340,18

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        46.419,19

        47.587,06

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        3.855,09

        5.106,94

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        6.408,78

        6.642,34

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        GREMSE ALTIN FİYATI

        113.421,00

        115.011,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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