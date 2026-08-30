Altın fiyatlarında sert düşüş! Gram altın ne kadar, kaç TL olacak? 30 Ağustos 2026 çeyrek ve gram altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi?

Altın fiyatları 30 Ağustos 2026 Pazar günü de yakından takip ediliyor. Haftanın son işlem gününde küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle ons altın sert gerilerken gram altın da 7 bin TL seviyesinin altına indi. Güncel piyasa verilerine göre gram altın 6 bin 908,74 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Ons altın ise 4 bin 456 dolar seviyesinde bulunuyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 30 Ağustos 2026 çeyrek ve gram altın fiyatlarında son durum...