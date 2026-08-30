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        Haberler Bilgi Altın fiyatlarında sert düşüş! Gram altın ne kadar, kaç TL olacak? 30 Ağustos 2026 çeyrek ve gram altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi?

        Altın fiyatlarında sert düşüş! Gram altın ne kadar, kaç TL olacak? 30 Ağustos 2026 çeyrek ve gram altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi?

        Altın fiyatlarında haftanın son işlem gününde sert düşüş yaşandı. Ons altındaki yüzde 3'ü aşan gerileme gram altın fiyatlarına da yansıdı. Gram altın 7 bin TL seviyesinin altına inerken yatırımcılar, "Gram altın ne kadar olacak, altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi?" sorularına yanıt arıyor. Işte, 30 Ağustos 2026 çeyrek ve gram altın fiyatları son dakika gelişmeleri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Ağustos 2026 - 17:58 Güncelleme:
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        1

        Altın fiyatları 30 Ağustos 2026 Pazar günü de yakından takip ediliyor. Haftanın son işlem gününde küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle ons altın sert gerilerken gram altın da 7 bin TL seviyesinin altına indi. Güncel piyasa verilerine göre gram altın 6 bin 908,74 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Ons altın ise 4 bin 456 dolar seviyesinde bulunuyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 30 Ağustos 2026 çeyrek ve gram altın fiyatlarında son durum...

        2

        ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞTÜ?

        Altın fiyatlarındaki düşüşte ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh'ın faiz politikasına ilişkin mesajları etkili oldu. Piyasalarda ABD'nin faiz politikasına yönelik beklentilerin değişmesiyle dolar ve ABD tahvil getirileri yükseldi. Bu gelişmeler ons altın üzerinde satış baskısı oluşturdu.

        Ons altın haftanın son işlem gününde yüzde 3,2 civarında değer kaybederek 4 bin 456 dolar seviyesine geriledi. Ons altındaki sert düşüş yurt içi piyasalarda gram altın fiyatlarına da yansıdı.

        3

        GRAM ALTIN YÜKSELECEK Mİ, DÜŞECEK Mİ?

        Gram altının yönünde yalnızca ons altın değil, dolar/TL kuru da belirleyici oluyor. Bunun yanında Fed'in faiz politikası, ABD'den gelecek ekonomik veriler ve küresel yatırımcıların altına yönelik talebi fiyatlamalarda etkili olacak.

        Yeni haftada Fed'in para politikasına ilişkin beklentiler altın fiyatlarının yönü açısından yakından izlenecek. Faizlerin uzun süre yüksek kalacağı beklentisinin güçlenmesi altın üzerinde baskı oluşturabilirken, faiz indirimi beklentilerinin öne çıkması ons altını destekleyebilir.

        4

        GRAM ALTIN FİYATI

        6.907,88

        6.908,74

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        4.454,16

        4.456,05

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        11.052,60

        11.295,79

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        44.210,40

        45.045,00

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        44.112,00

        44.891,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        22.036,12

        22.591,59

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        44.210,40

        45.045,00

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        45.100,05

        46.253,42

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        3.731,01

        4.980,26

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        6.207,14

        6.459,14

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        GREMSE ALTIN FİYATI

        109.854,00

        111.850,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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