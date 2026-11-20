EuroLeague'de heyecan 13. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Türkiye'nin Avrupa'daki önemli temsilcilerinden Anadolu Efes, sahasında ASVEL'i konuk ederek galibiyet mücadelesi verecek. Basketbolseverler, iki takımın karşı karşıya geleceği mücadelenin yayın bilgilerini araştırmaya başladı. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşmada Anadolu Efes, taraftarının desteğini arkasına alarak parkeden galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Peki, Anadolu Efes - ASVEL maçı maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi? İşte Anadolu Efes - ASVEL maçı izle sayfası...