Anadolu Efes - ASVEL basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EuroLeague Anadolu Efes maçı izle
Anadolu Efes, EuroLeague'de kritik bir karşılaşmaya daha çıkıyor. Lacivert-beyazlı ekip, normal sezonun 13. haftasında Fransa temsilcisi LDLC ASVEL ile karşı karşıya geliyor. Avrupa'da üst sıralara yükselmeyi hedefleyen temsilcimiz, taraftarı önünde galibiyet arayacak. Başantrenör Pablo Laso yönetimindeki Anadolu Efes, çift maç haftasını galibiyetle tamamlamak istiyor. Fransız temsilcisi ASVEL ise zorlu İstanbul deplasmanında sürpriz yapmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Anadolu Efes - ASVEL basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi? İşte EuroLeague Anadolu Efes - ASVEL maçı canlı izle ekranı...
EuroLeague'de heyecan 13. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Türkiye'nin Avrupa'daki önemli temsilcilerinden Anadolu Efes, sahasında ASVEL'i konuk ederek galibiyet mücadelesi verecek. Basketbolseverler, iki takımın karşı karşıya geleceği mücadelenin yayın bilgilerini araştırmaya başladı. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşmada Anadolu Efes, taraftarının desteğini arkasına alarak parkeden galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Peki, Anadolu Efes - ASVEL maçı maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi? İşte Anadolu Efes - ASVEL maçı izle sayfası...
ANADOLU EFES - ASVEL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Anadolu Efes ile LDLC ASVEL arasındaki EuroLeague 13. hafta karşılaşması, 20 Kasım 2026 Cuma günü saat 20.30'da oynanacak.
ANADOLU EFES - ASVEL MAÇI HANGİ KANALDA?
Anadolu Efes - ASVEL karşılaşması S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi dijital platform üzerinden takip etmek isteyen basketbolseverler ise S Sport Plus yayınını tercih edebilecek.
ANADOLU EFES - ASVEL MAÇI CANLI İZLE
EuroLeague'deki mücadeleyi canlı takip etmek isteyen basketbolseverler için yayın bilgileri şöyle:
- Maç: Anadolu Efes - LDLC ASVEL
- Tarih: 20 Kasım 2026 Cuma
- Saat: 20.30
- Organizasyon: EuroLeague 13. hafta
- Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi
- Canlı yayın: S Sport
- Dijital yayın: S Sport Plus
ANADOLU EFES VE ASVEL'İN EUROLEAGUE'DEKİ SON DURUMU
Anadolu Efes, EuroLeague'in 12. haftasında Dubai Basketball ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Temsilcimiz, mücadeleden 80-75 mağlup ayrıldı. Lacivert-beyazlılar, 12 hafta sonunda 5 galibiyet ve 7 mağlubiyetle puan tablosunun 14. sırasında bulunuyor.
Fransa temsilcisi ASVEL ise Fenerbahçe Tarfin karşısında aldığı 115-81'lik mağlubiyetin ardından İstanbul'da bir kez daha parkeye çıkacak. Fransız ekibi, 4 galibiyet ve 8 mağlubiyetle 16. sırada yer alıyor.
Anadolu Efes, taraftarı önünde kazanarak EuroLeague sıralamasında yükselişe geçmeyi amaçlıyor.