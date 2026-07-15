ANAOKULU KAYITLARI E-DEVLET EKRANI: Anaokulu kayıtları nasıl yapılır? e-Devlet anaokulu adrese göre kayıtlar başladı mı, ne zaman bitecek?

Devlet anaokulları ve anasınıflarında 2026-2027 eğitim yılı kayıt süreci velilerin gündemindeki yerini koruyor. Milli Eğitim Bakanlığının ikamet adresi ve yaş kriterlerini esas alarak otomatik şekilde yürüttüğü yerleştirme işlemleri nedeniyle e-Devlet ve e-Okul sorgulama ekranları yakından takip ediliyor. Çocuklarının hangi okula yerleştirildiğini öğrenmek isteyen aileler, kayıt takvimi ve başvuru adımlarını araştırıyor. Peki, devlet anaokulu kayıtları nasıl gerçekleştiriliyor, adrese dayalı e-kayıt sonuçları erişime açıldı mı? İşte sürece ilişkin merak edilen ayrıntılar...