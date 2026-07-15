ANAOKULU KAYITLARI E-DEVLET EKRANI: Anaokulu kayıtları nasıl yapılır? e-Devlet anaokulu adrese göre kayıtlar başladı mı, ne zaman bitecek?
2026-2027 eğitim yılında okul öncesine başlayacak çocukların kayıt süreci, velilerin gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen yerleştirme işlemlerinde 36-68 aylık çocuklar, MERNİS'te kayıtlı ikamet adreslerine göre devlet anaokulları ve anasınıflarıyla eşleştiriliyor. Böylece ebeveynler, çocuklarının hangi okula yönlendirildiğini kurumları tek tek ziyaret etmeden e-Devlet üzerinden sorgulayabiliyor. Peki, devlet anaokulu kayıt işlemleri nasıl gerçekleştiriliyor, anaokulu adrese göre kayıtlar başladı mı? İşte okul öncesi kayıt sürecine ilişkin merak edilen ayrıntılar...
Devlet anaokulları ve anasınıflarında 2026-2027 eğitim yılı kayıt süreci velilerin gündemindeki yerini koruyor. Milli Eğitim Bakanlığının ikamet adresi ve yaş kriterlerini esas alarak otomatik şekilde yürüttüğü yerleştirme işlemleri nedeniyle e-Devlet ve e-Okul sorgulama ekranları yakından takip ediliyor. Çocuklarının hangi okula yerleştirildiğini öğrenmek isteyen aileler, kayıt takvimi ve başvuru adımlarını araştırıyor. Peki, devlet anaokulu kayıtları nasıl gerçekleştiriliyor, adrese dayalı e-kayıt sonuçları erişime açıldı mı? İşte sürece ilişkin merak edilen ayrıntılar...
ANAOKULU KAYITLARI BAŞLADI MI?
2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokulu ve anasınıfı kayıtları, çocukların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nde yer alan ikamet bilgileri ile yaş durumları dikkate alınarak e-Okul üzerinden otomatik biçimde gerçekleştiriliyor.
Milli Eğitim Bakanlığının uygulamasına göre okul öncesi eğitim ile ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrencilerin kayıt işlemleri temmuz ayı içinde sistem tarafından başlatılıyor.
ANAOKULU KAYITLARI NASIL YAPILIR?
e-Devlet’te yer alan bilgilendirmeye göre, Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği kapsamında yeni eğitim öğretim yılına ilişkin e-kayıt sonuçları temmuz ayı içerisinde velilerin erişimine açılacak.
Veliler, çocuklarının yerleştirildiği anaokulu veya anasınıfını
MEB’in resmi sorgulama sayfaları,
e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi,
kayıt bölgesindeki okul müdürlükleri üzerinden öğrenebilecek.
Otomatik yerleştirme ve ön kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından ise Bakanlığın belirlediği takvim ile okulların kontenjan durumuna bağlı olarak başka bir okula nakil başvurusunda bulunulabilecek.