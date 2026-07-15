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        Haberler Bilgi Gündem ANAOKULU KAYITLARI E-DEVLET EKRANI: Anaokulu kayıtları nasıl yapılır? e-Devlet anaokulu adrese göre kayıtlar başladı mı, ne zaman bitecek?

        ANAOKULU KAYITLARI E-DEVLET EKRANI: Anaokulu kayıtları nasıl yapılır? e-Devlet anaokulu adrese göre kayıtlar başladı mı, ne zaman bitecek?

        2026-2027 eğitim yılında okul öncesine başlayacak çocukların kayıt süreci, velilerin gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen yerleştirme işlemlerinde 36-68 aylık çocuklar, MERNİS'te kayıtlı ikamet adreslerine göre devlet anaokulları ve anasınıflarıyla eşleştiriliyor. Böylece ebeveynler, çocuklarının hangi okula yönlendirildiğini kurumları tek tek ziyaret etmeden e-Devlet üzerinden sorgulayabiliyor. Peki, devlet anaokulu kayıt işlemleri nasıl gerçekleştiriliyor, anaokulu adrese göre kayıtlar başladı mı? İşte okul öncesi kayıt sürecine ilişkin merak edilen ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Temmuz 2026 - 14:53 Güncelleme:
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        Devlet anaokulları ve anasınıflarında 2026-2027 eğitim yılı kayıt süreci velilerin gündemindeki yerini koruyor. Milli Eğitim Bakanlığının ikamet adresi ve yaş kriterlerini esas alarak otomatik şekilde yürüttüğü yerleştirme işlemleri nedeniyle e-Devlet ve e-Okul sorgulama ekranları yakından takip ediliyor. Çocuklarının hangi okula yerleştirildiğini öğrenmek isteyen aileler, kayıt takvimi ve başvuru adımlarını araştırıyor. Peki, devlet anaokulu kayıtları nasıl gerçekleştiriliyor, adrese dayalı e-kayıt sonuçları erişime açıldı mı? İşte sürece ilişkin merak edilen ayrıntılar...

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        ANAOKULU KAYITLARI BAŞLADI MI?

        2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokulu ve anasınıfı kayıtları, çocukların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nde yer alan ikamet bilgileri ile yaş durumları dikkate alınarak e-Okul üzerinden otomatik biçimde gerçekleştiriliyor.

        Milli Eğitim Bakanlığının uygulamasına göre okul öncesi eğitim ile ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrencilerin kayıt işlemleri temmuz ayı içinde sistem tarafından başlatılıyor.

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        ANAOKULU KAYITLARI NASIL YAPILIR?

        e-Devlet’te yer alan bilgilendirmeye göre, Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği kapsamında yeni eğitim öğretim yılına ilişkin e-kayıt sonuçları temmuz ayı içerisinde velilerin erişimine açılacak.

        Veliler, çocuklarının yerleştirildiği anaokulu veya anasınıfını

        MEB’in resmi sorgulama sayfaları,

        e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi,

        kayıt bölgesindeki okul müdürlükleri üzerinden öğrenebilecek.

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        Otomatik yerleştirme ve ön kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından ise Bakanlığın belirlediği takvim ile okulların kontenjan durumuna bağlı olarak başka bir okula nakil başvurusunda bulunulabilecek.

        E-DEVLET ANAOKULU KAYIT SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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