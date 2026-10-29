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        Haberler Bilgi ANKARA 29 EKİM KONSERLERİ VE ETKİNLİKLERİ 2026 | Ücretsiz Cumhuriyet Bayramı konserleri nerede, saat kaçta, hangi sanatçılar sahne alacak?

        ANKARA 29 EKİM KONSERLERİ VE ETKİNLİKLERİ 2026 | Ücretsiz Cumhuriyet Bayramı konserleri nerede, saat kaçta, hangi sanatçılar sahne alacak?

        Ankara 29 Ekim 2026 konserleri ve etkinlikleri, Cumhuriyet Bayramı'nı Başkentte kutlamak isteyenlerin gündeminde yer alıyor. Belediyelerin düzenlediği ücretsiz konserler, fener alayları, kortej yürüyüşleri ve halk dansları gösterileri için program belli oldu. Peki, Ankara'da 29 Ekim'de hangi ilçede hangi etkinlikler var, konserler nerede ve saat kaçta başlayacak? İşte, Ankara 29 Ekim konserler, fener alayı ve etkinlik saatleri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Ekim 2026 - 08:48 Güncelleme:
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        Ankara 29 Ekim 2026 konserleri ve etkinlikleri, Cumhuriyet Bayramı'nı Başkentte kutlamak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere Çankaya, Keçiören, Gölbaşı ve Etimesgut belediyeleri, Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümüne özel kutlama programları hazırladı. Programlarda ücretsiz konserlerin yanı sıra fener alayları, kortej yürüyüşleri, anma törenleri ve kültür-sanat etkinlikleri de yer alıyor. Ankara 29 Ekim konserleri nerede, saat kaçta başlayacak, hangi sanatçılar sahne alacak ve ilçelerde hangi etkinlikler düzenlenecek? Cumhuriyet Bayramı kapsamında Başkentte gerçekleştirilecek konserlerin, etkinliklerin ve ilçe ilçe kutlama programının ayrıntıları belli oldu.

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        ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 29 EKİM PROGRAMI

        Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 29 Ekim Perşembe günü Zafer Meydanı'nda kutlama etkinlikleri düzenleyecek. Program, saat 18.00'de Samsun Cumhuriyet Kadınları Bandosu'nun gösterisiyle başlayacak. Saat 18.30'da Seğmenler sahne alacak.

        Saat 19.00'da Zafer Meydanı'ndan 2. Meclis'e fener alayı yürüyüşü gerçekleştirilecek. Başkentliler, Türk bayraklarıyla yürüyüşe katılarak Cumhuriyet Bayramı coşkusunu paylaşacak.

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        ÇANKAYA BELEDİYESİ 29 EKİM KONSER VE ETKİNLİKLERİ

        Çankaya Belediyesi'nin kutlama programı, 28 Ekim Çarşamba günü saat 19.00'da Atatürk Sanat Merkezi'nde düzenlenecek "Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar" konseriyle başlayacak. Mehpare Çelik'in sunacağı konserde Cemile Karabulut Uncu ve Suat Kılıç sahne alacak.

        29 Ekim Perşembe günü saat 10.00'da Çayyolu Atapark'ta çelenk sunma töreni düzenlenecek. Ardından HOY-TUR Halk Dansları Topluluğu ve Çankaya Gençlik Bandosu gösteri yapacak. Saat 11.00'de Kızılay Zafer Anıtı'nda resmi tören, saat 12.00'de ise belediye başkanlık binası önünde bando ve halk dansları gösterileri gerçekleştirilecek.

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        Kutlamalar saat 14.30'da Bahçelievler 7. Cadde'deki kortej yürüyüşüyle devam edecek. Çankaya Gençlik Bandosu saat 15.30'da Zafer Parkı'nda, saat 17.00'de Kuğulu Park'ta vatandaşlarla buluşacak.

        Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde saat 16.00'da tarihçi Can Hergül ve Dr. Selim Erdoğan'ın katılımıyla "Büsbütün Yeni Bir Hayatın Müjdecisi Cumhuriyet" başlıklı söyleşi düzenlenecek. Günün konser programında ise saat 19.00'da Anıtpark'ta Ali Altay sahne alacak.

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        KEÇİÖREN VE GÖLBAŞI 29 EKİM KONSERLERİ

        Keçiören Belediyesi'nin Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, 28 Ekim Çarşamba günü Kalaba Kent Meydanı'nda düzenlenecek konserlerle başlayacak. Programda Ulaş ve Semicenk sahne alacak.

        29 Ekim Perşembe günü Kalaba Kent Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulacak. Keçiören'deki kutlamalar, Uğur Işılak konseriyle sona erecek.

        Gölbaşı Belediyesi ise 29 Ekim Perşembe günü saat 20.00'de TED Ata Sahne'de konser programı düzenleyecek. Kıraç'ın sahne alacağı etkinlikte tenorlar Çınar Onur Öner, Cem Buğdaycı ve Hakan Balyemez de Cumhuriyet şarkılarını seslendirecek.

        Konsere katılmak isteyenlerin etkinlikler.ankaragolbasi.bel.tr adresinden rezervasyon yaptırması gerekiyor.

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        ETİMESGUT 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ETKİNLİKLERİ

        Etimesgut Belediyesi, 29 Ekim'de Gaziler Parkı Kent Lokantası'nın açılışını gerçekleştirecek. Program, saat 10.00'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek Atatürk'ü anma töreniyle başlayacak. Saat 12.00'de Topçu Mahallesi'ndeki Gaziler Parkı'nda Kent Lokantası açılacak.

        Etimesgut'taki sportif etkinlikler kapsamında Cumhuriyet Kupası Halı Saha Futbol Turnuvası saat 15.00'te, Cumhuriyet Kupası Tenis Final Maçı ise saat 17.00'de düzenlenecek.

        Kutlamalar, saat 19.00'da Türk Beyleri Kent Meydanı'ndaki DJ performansıyla devam edecek. Aynı meydanda saat 20.00'de Ankara Echoes konseri gerçekleştirilecek.

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        ANITKABİR 29 EKİM'DE SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

        Anıtkabir, 29 Ekim Perşembe günü resmi törenin sona ermesinin ardından saat 22.00'ye kadar ziyaret edilebilecek.

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