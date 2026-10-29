ANKARA 29 EKİM KONSERLERİ VE ETKİNLİKLERİ 2026 | Ücretsiz Cumhuriyet Bayramı konserleri nerede, saat kaçta, hangi sanatçılar sahne alacak?

Ankara 29 Ekim 2026 konserleri ve etkinlikleri, Cumhuriyet Bayramı'nı Başkentte kutlamak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere Çankaya, Keçiören, Gölbaşı ve Etimesgut belediyeleri, Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümüne özel kutlama programları hazırladı. Programlarda ücretsiz konserlerin yanı sıra fener alayları, kortej yürüyüşleri, anma törenleri ve kültür-sanat etkinlikleri de yer alıyor. Ankara 29 Ekim konserleri nerede, saat kaçta başlayacak, hangi sanatçılar sahne alacak ve ilçelerde hangi etkinlikler düzenlenecek? Cumhuriyet Bayramı kapsamında Başkentte gerçekleştirilecek konserlerin, etkinliklerin ve ilçe ilçe kutlama programının ayrıntıları belli oldu.