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        Haberler Bilgi Gündem AÖF YAZ OKULU SINAV TARİHİ 2026: AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi yayımlandı mı? AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?

        AÖF YAZ OKULU SINAV TARİHİ 2026: AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi yayımlandı mı? AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde yaz okuluna kayıt yaptıran öğrencilerin sınav heyecanı başladı. Akademik takvimde sınav tarihi belli olurken adaylar, sınava girecekleri bina, salon ve oturum bilgilerinin yer aldığı sınav giriş belgesinin ne zaman erişime açılacağını araştırıyor. Peki, AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi yayımlandı mı, sınav hangi tarihte yapılacak? İşte sınav sürecine ilişkin merak edilen ayrıntılar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Temmuz 2026 - 15:52 Güncelleme:
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        1

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okuluna devam eden öğrenciler, yaklaşan sınava ilişkin ayrıntıları araştırıyor. Sınav tarihi akademik takvimde yer alırken gözler, adayların sınav yeri, bina, salon ve oturum bilgilerine ulaşacağı giriş belgesine çevrildi. Peki, AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak, sınav giriş belgeleri erişime açıldı mı? İşte merak edilen bilgiler…

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        AÖF YAZ OKULU NE ZAMAN?

        AÖF yaz okulu, 29 Haziran 2026 tarihinde başlayacak ve 22 Ağustos 2026 tarihinde sona erecek; eğitim süreci toplam 8 hafta sürecek.

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        AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

        AÖF yaz okulu sınavı 22 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

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        AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

        Fotoğraflı sınav giriş belgeleri erişime açılmadı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden erişime açılıyor. Buna göre öğrenciler belgelerini sınav öncesinde öğrenci sistemine giriş yaparak görüntüleyebilecek.

        Giriş belgesinde öğrencinin sınava katılacağı il, ilçe, bina, salon, sıra, tarih ve saat bilgileri bulunacak. Öğrencilerin belgede belirtilen yer ve oturum dışında sınava girmesine izin verilmeyecek.

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        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
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