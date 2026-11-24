AÖL sınav tarihleri 2026: Açık Lise AÖL sınavları ne zaman, giriş belgesi yayınlandı mı?
MEB tarafından 2026-2027 eğitim öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) birinci dönem sınav takvimini duyurdu. Açıktan liseyi bitirmeye çalışan öğrenciler AÖL sınav takvimini merak ediyor. İki oturum halinde uygulanacak yazılı sınavın ilk oturumu Türkiye saati ile 10.00'da, ikinci oturumu ise 14.00'te başlayacak. İşte, 2026 AÖL sınav tarihleri ve giriş yerleri ile ilgili bilgiler…
Millî Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimiyle Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınav tarihleri netleşti. e-Sınav ve yüz yüze yazılı sınava girecek öğrenciler için ayrı takvim oluşturulurken, sınav giriş belgelerinin erişime açılacağı tarih de merak konusu oldu. Peki, AÖL 1. dönem sınavları hangi tarihlerde yapılacak?
AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?
AÖL yazılı sınavları 20 Aralık 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.
1. Oturum: 20 Aralık 2026 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da
2. Oturum: 20 Aralık 2026 Pazar günü Türkiye saati ile 14.00’te yapılacak.
AÖL SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖL yazılı sınava girecek adaylar, 15 Aralık 2026 tarihinden itibaren AÖL'ün internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilecek.