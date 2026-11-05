ARA TATİL TARİHLERİ 2026-2027: Kasım ara tatiline kaç gün kaldı? İlk ara tatil ne zaman, okullar kaç gün tatil olacak?
Kasım ara tatiline sayılı günler kaldı. Geri sayım sürerken milyonlarca öğrenci ve veli, okulların ne zaman kapanacağını araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) yayımladığı çalışma takvimi ile 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili için tarihler belli oldu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri son ders gününü iple çekerken hafta sonlarıyla birleşecek tatilin süresi de merak ediliyor. Peki, 2026 Kasım ara tatili ne zaman başlayacak, kaç gün kaldı? Okullar kaç gün tatil olacak, 9 gün mü? İşte MEB 2026-2027 ara tatil takvimi ile birinci ve ikinci ara tatil tarihleri…
2026 Kasım ara tatili yaklaşıyor. Milyonlarca öğrenci için okul sıralarına kısa bir mola verme zamanı geliyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk döneminde dersler devam ederken okulların ne zaman kapanacağı araştırılıyor. Hafta sonlarının da eklenmesiyle artacak olan ilk ara tatil süresi ise veliler tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı 2026-2027 çalışma takvimiyle ilk ara tatilin başlangıç ve bitiş tarihi ile kaç gün süreceği belli oldu. Peki, Kasım ara tatiline kaç gün kaldı? İlk ara tatil ne zaman, okullar kaç gün tatil olacak? İşte MEB 2026-2027 takvimi ile ilk ara tatil tarihleri…
2026 KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre birinci dönem ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek.
İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri bu tarihler arasında derslere ara verecek. Tatilin ardından eğitim öğretim faaliyetleri kaldığı yerden devam edecek.
KASIM ARA TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK, 9 GÜN MÜ?
MEB takvimine göre 2026 Kasım ara tatili, 5 iş günü sürecek. Ancak tatilden önceki ve sonraki hafta sonları da eklendiğinde öğrenciler toplam 9 gün boyunca okula gitmeyecek.
Yani öğrenciler 14 Kasım Cumartesi gününden 22 Kasım Pazar gününe kadar dinlenme fırsatı yakalayacak.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Birinci dönem ara tatilinin tamamlanmasının ardından okullar 23 Kasım 2026 Pazartesi günü açılacak. Öğrenciler, kaldıkları yerden derslerine devam edecek.
Kasım ara tatilinin ardından birinci dönem 22 Ocak 2027 Cuma gününe kadar sürecek. Bu tarihte öğrenciler karnelerini alarak yarıyıl tatiline çıkacak.
SÖMESTR TATİLİ TARİHİ 2026: 15 TATİL NE ZAMAN?
2026-2027 eğitim öğretim yılında yarıyıl tatili, 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Şubat 2027 Cuma günü sona erecek.
Öğrenciler iki haftalık sömestr tatilinin ardından 8 Şubat 2027 Pazartesi günü ikinci döneme başlayacak.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN YAPILACAK?
MEB çalışma takvimine göre ikinci dönem ara tatili 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayıp 12 Mart 2027 Cuma günü tamamlanacak.
Hafta sonlarıyla birlikte öğrenciler 9 gün boyunca okula gitmeyecek. İkinci ara tatilin ardından dersler 15 Mart 2027 Pazartesi günü yeniden başlayacak.
2026-2027 OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
2026-2027 eğitim öğretim yılı 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler ikinci dönemin tamamlanmasının ardından karnelerini alarak yaz tatiline çıkacak.
MEB 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TATİL TAKVİMİ
Birinci ara tatil: 16–20 Kasım 2026
Yarıyıl tatili: 25 Ocak–5 Şubat 2027
İkinci ara tatil: 8–12 Mart 2027
Okulların kapanışı: 25 Haziran 2027