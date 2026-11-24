Arsenal - Borussia Dortmund maçı canlı izle: Arsenal - Borussia Dortmund maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal, sahasında Alman devi Borussia Dortmund'u konuk ediyor. Lig aşamasının 5. haftasında oynanacak mücadelede iki takım da kritik bir galibiyet elde etmek istiyor. Arsenal, taraftarı önünde kazanarak üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Borussia Dortmund ise zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor. Futbolseverler Arsenal - Borussia Dortmund karşılaşmanın maç saatini ve canlı izleme seçeneklerini araştırmaya başladı. Peki Arsenal - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Arsenal - Borussia Dortmund maçı canlı izle ekranı...
Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 5. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Arsenal ile Borussia Dortmund, Avrupa futbolunun en önemli organizasyonunda kozlarını paylaşacak. Londra'daki Emirates Stadyumu'nda oynanacak mücadelede gözler Arsenal - Borussia Dortmund maçı yayıncı kuruluş ve başlama saatine çevrildi. Peki Arsenal - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, şifreli mi, şifesiz mi yayınlanacak? İşte Arsenal - Borussia Dortmund maçı izle bilgisi...
ARSENAL - BORUSSİA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Arsenal - Borussia Dortmund maçı, 24 Kasım 2026 Salı günü 23.00'te oynanacak.
ARSENAL - BORUSSİA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?
Arsenal - Borussia Dortmund maçı Tabii spor 1'den canlı olarak yayınlanacak.
ARSENAL - BORUSSİA DORTMUND MAÇI CANLI İZLE
Şampiyonlar Ligi heyecanını kaçırmak istemeyen futbolseverler, Arsenal - Borussia Dortmund maçı canlı izle ve canlı yayın ekranı aramalarına yöneldi.
Karşılaşmayı resmi yayıncı tabii üzerinden internet bağlantısı bulunan televizyon, bilgisayar, tablet ve cep telefonlarından takip etmek mümkün olacak.
ARSENAL VE BORUSSİA DORTMUND'UN HEDEFİ GALİBİYET
Arsenal, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında oynadığı ilk dört karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı ve topladığı 10 puanla üst sıralarda yer aldı.
Borussia Dortmund ise 9 puanla rakibini takip ediyor. Alman temsilcisi, Londra deplasmanında kazanarak puanını artırmayı ve sıralamada önemli bir avantaj elde etmeyi hedefliyor.
İki takım arasındaki mücadele, lig aşamasında ilk 8 yarışını da yakından ilgilendiriyor. İlk 8 sırada yer alan ekipler doğrudan son 16 turuna yükselirken 9 ile 24. sıralar arasındaki takımlar play-off oynayacak.