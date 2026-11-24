Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 5. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Arsenal ile Borussia Dortmund, Avrupa futbolunun en önemli organizasyonunda kozlarını paylaşacak. Londra'daki Emirates Stadyumu'nda oynanacak mücadelede gözler Arsenal - Borussia Dortmund maçı yayıncı kuruluş ve başlama saatine çevrildi. Peki Arsenal - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, şifreli mi, şifesiz mi yayınlanacak? İşte Arsenal - Borussia Dortmund maçı izle bilgisi...