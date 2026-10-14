Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Aston Villa-Fenerbahçe maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe maçı şifreli mi, şifresiz mi?

        Aston Villa-Fenerbahçe maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe maçı şifreli mi, şifresiz mi?

        Fenerbahçe, Avrupa futbol anlamında en prestijli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'nın konuğu oluyor. Bu kapsamda Aston Villa-Fenerbahçe maçı tarihi, başlama saati ve canlı yayın bilgileri futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Villa Park'ta oynanacak mücadelede sarı-lacivertli ekip, Avrupa arenasında puan mücadelesi verecek. Peki, Aston Villa-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Aston Villa-Fenerbahçe mücadelesinin maç saati ve yayıncı kuruluşu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Ekim 2026 - 23:26 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. maçında Aston Villa ile karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele öncesinde Aston Villa-Fenerbahçe maçının başlama saati ve canlı yayın bilgileri de taraftarların gündemindeki yerini aldı. Futbolseverler, mücadeleyi televizyondan veya internet üzerinden takip edebilmek için yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Aston Villa-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak? İşte Aston Villa-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri...

        2

        ASTON VILLA - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Aston Villa - Fenerbahçe karşılaşması, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 22.00 'de oynanacak.

        3

        ASTON VILLA - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

        Aston Villa - Fenerbahçe maçının Türkiye'de TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

        4

        MUHTEMEL 11'LER

        Aston Villa: Suzuki, Wan-Bissaka, Torres, Lindelof, Cash, Gomes, Kamara, Buendia, Manzambi, McGinn, Jackson.

        Fenerbahçe: Ederson, Brown, Ake, Skriniar, Semedo, Guendouzi, İsmail, Asensio, Oğuz, Greenwood, Vedat.

        5

        FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI

        2. MAÇ

        14 EKİM ÇARŞAMBA

        22:00 ASTON VILLA - FENERBAHÇE

        3. MAÇ

        20 EKİM SALI

        19.45 FENERBAHÇE - SLAVIA PRAG

        4. MAÇ

        4 KASIM ÇARŞAMBA

        20.45 FENERBAHÇE - LIVERPOOL

        5. MAÇ

        25 KASIM ÇARŞAMBA

        23.00 SHAKHTAR DONETSK - FENERBAHÇE

        6. MAÇ

        9 ARALIK ÇARŞAMBA

        23.00 LASK - FENERBAHÇE

        7. MAÇ

        20 OCAK ÇARŞAMBA

        20.45 FENERBAHÇE - VILLARREAL

        8. MAÇ

        27 OCAK ÇARŞAMBA

        23.00 ATLETICO MADRID - FENERBAHÇE

        6

        MERT MÜLDÜR YOK, LUKAKU BELİRSİZ

        Fenerbahçe, Aston Villa deplasmanında tek oyuncusundan faydalanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan milli oyuncu Mert Müldür, zorlu müsabakada forma giyemeyecek.

        Çaykur Rizespor karşılaşmasında aldığı darbenin ardından rehabilitasyon sürecine giren Romelu Lukaku, Aston Villa maçı öncesindeki son antrenmanda salonda çalıştı. Ancak Belçikalı golcü, yaşadığı soruna rağmen İngiltere deplasmanının kamp kadrosuna dahil edildi. Lukaku'nun karşılaşmada forma giyip giyemeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.

        7

        ASTON VILLA İLE 4. RANDEVU

        Fenerbahçe, Aston Villa ile 4. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, rakibiyle daha önce oynadığı 3 müsabakayı da kaybetti.

        1977-1978 sezonunda UEFA Kupası'nda eşleşen iki takımın mücadelesinde 14 Eylül 1977'de oynanan maçı Aston Villa sahasında 4-0 kazandı. 28 Eylül 1977'de İstanbul'da oynanan rövanş müsabakasından da İngiliz ekibi 2-0 galip ayrıldı.

        İki takım geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde eşleşti. Kadıköy'de oynanan mücadeleyi Aston Villa 1-0 galip tamamladı. İki takımın arasındaki 3 maçı da İngiliz ekibi kazanırken, Fenerbahçe bu maçlarda gol atamadı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Dünyanın en eski batığı Kekova'da bulundu

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın Kekova Adası yakınlarında bulunan dünyanın en eski batığına ait amforaların, Anadolu'nun denizcilik tarihine ışık tuttuğunu belirtti. Ersoy, "Mavi Vatan'da, dünyanın en eski batığının izlerini gün yüzüne çıkarıyoruz." ifadelerini kullandı. Kazıl...
        #şampiyonlar ligi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Su birikintisinde akıma kapılan çocuk hayatını kaybetti
        Su birikintisinde akıma kapılan çocuk hayatını kaybetti
        İstanbul'da yağış tehlikesi sürüyor
        İstanbul'da yağış tehlikesi sürüyor
        Fenerbahçe İngiltere'de ağır yaralı!
        Fenerbahçe İngiltere'de ağır yaralı!
        İstanbul'u sağanak vurdu
        İstanbul'u sağanak vurdu
        İstanbul için kritik sel uyarısı
        İstanbul için kritik sel uyarısı
        Yardım çağrısında bulundular
        Yardım çağrısında bulundular
        ABD ile Rusya arasındaki dizel anlaşmasını değerlendirdi
        ABD ile Rusya arasındaki dizel anlaşmasını değerlendirdi
        Fon teklifinde iki kritik değişiklik
        Fon teklifinde iki kritik değişiklik
        "Elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz"
        "Elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz"
        İstanbul'da bugün okullar tatil
        İstanbul'da bugün okullar tatil
        Thomas Reis'ten flaş Salah açıklaması!
        Thomas Reis'ten flaş Salah açıklaması!
        Eski SPK Başkanı Gönül hakkında soruşturma izni
        Eski SPK Başkanı Gönül hakkında soruşturma izni
        "3 yılda 1 milyon çelik konut üretebiliriz"
        "3 yılda 1 milyon çelik konut üretebiliriz"
        İsrail'den Hizbullah ve İran'a yeni tehdit
        İsrail'den Hizbullah ve İran'a yeni tehdit
        Fon yasası komisyonda
        Fon yasası komisyonda
        Şarkıcı Alpay vefat etti
        Şarkıcı Alpay vefat etti
        Halk TV'de arama, kayyum atandı: 17 gözaltı
        Halk TV'de arama, kayyum atandı: 17 gözaltı
        'Kızılcık Şerbeti'nde büyük sürpriz
        'Kızılcık Şerbeti'nde büyük sürpriz
        30 bıçak darbesi! Kan donduran cinayette aile boyu tahliye!
        30 bıçak darbesi! Kan donduran cinayette aile boyu tahliye!
        Yamal'dan Lemina'nın sözleri için flaş paylaşım!
        Yamal'dan Lemina'nın sözleri için flaş paylaşım!