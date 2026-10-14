Aston Villa-Fenerbahçe maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe maçı şifreli mi, şifresiz mi?

Dünyanın en eski batığı Kekova'da bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın Kekova Adası yakınlarında bulunan dünyanın en eski batığına ait amforaların, Anadolu'nun denizcilik tarihine ışık tuttuğunu belirtti. Ersoy, "Mavi Vatan'da, dünyanın en eski batığının izlerini gün yüzüne çıkarıyoruz." ifadelerini kullandı. Kazıl... Daha Fazla Göster Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın Kekova Adası yakınlarında bulunan dünyanın en eski batığına ait amforaların, Anadolu'nun denizcilik tarihine ışık tuttuğunu belirtti. Ersoy, "Mavi Vatan'da, dünyanın en eski batığının izlerini gün yüzüne çıkarıyoruz." ifadelerini kullandı. Kazılarda çıkarılan, yaklaşık 4.400–4.700 yıllık amforalar, dönemin ticaret bağlantılarının yanı sıra denizcilerin günlük yaşamlarına ilişkin de dikkat çekici ipuçları sundu Daha Az Göster