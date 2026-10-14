Aston Villa-Fenerbahçe maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe maçı şifreli mi, şifresiz mi?
Fenerbahçe, Avrupa futbol anlamında en prestijli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'nın konuğu oluyor. Bu kapsamda Aston Villa-Fenerbahçe maçı tarihi, başlama saati ve canlı yayın bilgileri futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Villa Park'ta oynanacak mücadelede sarı-lacivertli ekip, Avrupa arenasında puan mücadelesi verecek. Peki, Aston Villa-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Aston Villa-Fenerbahçe mücadelesinin maç saati ve yayıncı kuruluşu
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. maçında Aston Villa ile karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele öncesinde Aston Villa-Fenerbahçe maçının başlama saati ve canlı yayın bilgileri de taraftarların gündemindeki yerini aldı. Futbolseverler, mücadeleyi televizyondan veya internet üzerinden takip edebilmek için yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Aston Villa-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak? İşte Aston Villa-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri...
ASTON VILLA - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Aston Villa - Fenerbahçe karşılaşması, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 22.00 'de oynanacak.
ASTON VILLA - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Aston Villa - Fenerbahçe maçının Türkiye'de TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Aston Villa: Suzuki, Wan-Bissaka, Torres, Lindelof, Cash, Gomes, Kamara, Buendia, Manzambi, McGinn, Jackson.
Fenerbahçe: Ederson, Brown, Ake, Skriniar, Semedo, Guendouzi, İsmail, Asensio, Oğuz, Greenwood, Vedat.
FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI
2. MAÇ
14 EKİM ÇARŞAMBA
22:00 ASTON VILLA - FENERBAHÇE
3. MAÇ
20 EKİM SALI
19.45 FENERBAHÇE - SLAVIA PRAG
4. MAÇ
4 KASIM ÇARŞAMBA
20.45 FENERBAHÇE - LIVERPOOL
5. MAÇ
25 KASIM ÇARŞAMBA
23.00 SHAKHTAR DONETSK - FENERBAHÇE
6. MAÇ
9 ARALIK ÇARŞAMBA
23.00 LASK - FENERBAHÇE
7. MAÇ
20 OCAK ÇARŞAMBA
20.45 FENERBAHÇE - VILLARREAL
8. MAÇ
27 OCAK ÇARŞAMBA
23.00 ATLETICO MADRID - FENERBAHÇE
MERT MÜLDÜR YOK, LUKAKU BELİRSİZ
Fenerbahçe, Aston Villa deplasmanında tek oyuncusundan faydalanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan milli oyuncu Mert Müldür, zorlu müsabakada forma giyemeyecek.
Çaykur Rizespor karşılaşmasında aldığı darbenin ardından rehabilitasyon sürecine giren Romelu Lukaku, Aston Villa maçı öncesindeki son antrenmanda salonda çalıştı. Ancak Belçikalı golcü, yaşadığı soruna rağmen İngiltere deplasmanının kamp kadrosuna dahil edildi. Lukaku'nun karşılaşmada forma giyip giyemeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.
ASTON VILLA İLE 4. RANDEVU
Fenerbahçe, Aston Villa ile 4. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, rakibiyle daha önce oynadığı 3 müsabakayı da kaybetti.
1977-1978 sezonunda UEFA Kupası'nda eşleşen iki takımın mücadelesinde 14 Eylül 1977'de oynanan maçı Aston Villa sahasında 4-0 kazandı. 28 Eylül 1977'de İstanbul'da oynanan rövanş müsabakasından da İngiliz ekibi 2-0 galip ayrıldı.
İki takım geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde eşleşti. Kadıköy'de oynanan mücadeleyi Aston Villa 1-0 galip tamamladı. İki takımın arasındaki 3 maçı da İngiliz ekibi kazanırken, Fenerbahçe bu maçlarda gol atamadı.