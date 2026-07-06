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        Haberler Bilgi Gündem ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAV TARİHİ: ATA AÖF bütünleme sınavları ne zaman, hangi gün yapılacak? ATA AÖF 3 ders sınavı ne zaman?

        ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAV TARİHİ: ATA AÖF bütünleme sınavları ne zaman, hangi gün yapılacak? ATA AÖF 3 ders sınavı ne zaman?

        Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi'nde bahar dönemi final sınavlarının tamamlanmasının ardından gözler bütünleme ve üç ders sınavı takvimine çevrildi. Notlarını yükseltmek, başarısız olduğu dersleri telafi etmek ya da mezuniyet şartlarını tamamlamak isteyen öğrenciler, ATA AÖF sınav sürecine ilişkin tarihleri araştırmaya başladı. Peki, ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak, üç ders sınavı hangi tarihte uygulanacak? İşte ATA AÖF sınav takvimine dair merak edilen ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Temmuz 2026 - 17:42 Güncelleme:
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        ATA AÖF bahar dönemi final sınavlarının sona ermesiyle birlikte öğrencilerin gündeminde bütünleme ve üç ders sınavı tarihleri yer almaya başladı. Not ortalamasını yükseltmek, başarısız olduğu derslerden geçmek ya da mezuniyet için son adımı tamamlamak isteyen adaylar, Atatürk Üniversitesi’nin açıklayacağı sınav takvimini yakından takip ediyor. Peki, ATA AÖF bütünleme sınavları ne zaman yapılacak, üç ders sınavı hangi gün uygulanacak? İşte ATA AÖF sınav sürecine ilişkin merak edilen detaylar...

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        ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

        ATA AÖF bütünleme sınavları 1 Ağustos 2026 Cumartesi günü saat 09.30’da 1. oturum, aynı gün saat 14.00’te 2. oturum ve 2 Ağustos 2026 Pazar günü saat 15.00’te 3. oturum olmak üzere üç oturum halinde uygulanacak.

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        ATA AÖF 3 DERS SINAVI

        2025-2026 yılı yaz okulu ve mezuniyet üç ders sınavı 13 Eylül 2026 tarihinde gerçekleşecek.

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