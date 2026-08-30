ATATÜRK II: 1881 - 1919 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Atatürk II: 1881 - 1919, Mustafa Kemal'in 1915 yılında Gelibolu cephesinde başlayan ve 1919 yılına kadar uzanan mücadelesini konu alıyor. Filmde Mustafa Kemal'in Çanakkale Savaşı sırasında verdiği mücadele ve elde ettiği başarılar ön plana çıkıyor.

Çanakkale'nin ardından farklı cephelerde görev yapan Mustafa Kemal, Doğu Cephesi'nde Ruslara, Suriye Cephesi'nde ise İngilizlere karşı mücadele ediyor. 1. Dünya Savaşı sürecinde önemli görevler üstlenen Mustafa Kemal, savaşın ardından İstanbul'a dönüyor. Ancak İstanbul'a dönüşünde onu bekleyen gelişmeler, hayatında yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

Film, Mustafa Kemal'in cephelerdeki askeri başarılarının yanı sıra 1919 yılına kadar yaşadığı gelişmeleri ve Milli Mücadele'ye giden sürecin önemli dönüm noktalarını ele alıyor.