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        Haberler Bilgi Magazin Atatürk II: 1881 - 1919 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

        Atatürk II: 1881 - 1919 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

        Atatürk II: 1881 - 1919 filmi, Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale Savaşı'ndan 1919 yılına kadar uzanan dönemini konu alıyor. Mehmet Ada Öztekin'in yönetmen koltuğunda oturduğu filmin senaryosunu Necati Şahin kaleme aldı. Biyografik türdeki yapımda Mustafa Kemal'in farklı cephelerde verdiği mücadeleler anlatılıyor. Filmin başrolünde Mustafa Kemal Atatürk karakterine Aras Bulut İynemli hayat veriyor. Oyuncu kadrosunda Songül Öden ve Mehmet Günsür de yer alıyor. Peki, Atatürk II: 1881 - 1919 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Atatürk II: 1881 - 1919 ne zaman, nerede çekildi? İşte, Atatürk II: 1881 - 1919 filmi hakkında merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Ağustos 2026 - 18:24 Güncelleme:
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        Atatürk II: 1881 - 1919 filmi, Mustafa Kemal'in askerlik hayatındaki önemli dönüm noktalarını beyaz perdeye taşıyor. 1915 yılında Gelibolu cephesinde büyük bir sınav veren Mustafa Kemal'in Çanakkale Savaşı'ndaki mücadelesi filmin önemli bölümlerinden birini oluşturuyor. Mustafa Kemal'in Doğu Cephesi'nde Ruslara, Suriye Cephesi'nde ise İngilizlere karşı verdiği mücadele de yapımda ele alınıyor. 1. Dünya Savaşı'nın ardından İstanbul'a dönen Mustafa Kemal'i burada bekleyen gelişmeler, filmin hikâyesinde önemli bir yere sahip. Peki, Atatürk II: 1881 - 1919 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Atatürk II: 1881 - 1919 ne zaman, nerede çekildi? İşte detaylar...

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        ATATÜRK II: 1881 - 1919 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

        Atatürk II: 1881 - 1919, Mustafa Kemal'in 1915 yılında Gelibolu cephesinde başlayan ve 1919 yılına kadar uzanan mücadelesini konu alıyor. Filmde Mustafa Kemal'in Çanakkale Savaşı sırasında verdiği mücadele ve elde ettiği başarılar ön plana çıkıyor.

        Çanakkale'nin ardından farklı cephelerde görev yapan Mustafa Kemal, Doğu Cephesi'nde Ruslara, Suriye Cephesi'nde ise İngilizlere karşı mücadele ediyor. 1. Dünya Savaşı sürecinde önemli görevler üstlenen Mustafa Kemal, savaşın ardından İstanbul'a dönüyor. Ancak İstanbul'a dönüşünde onu bekleyen gelişmeler, hayatında yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

        Film, Mustafa Kemal'in cephelerdeki askeri başarılarının yanı sıra 1919 yılına kadar yaşadığı gelişmeleri ve Milli Mücadele'ye giden sürecin önemli dönüm noktalarını ele alıyor.

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        ATATÜRK FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

        Aras Bulut İynemli - Mustafa Kemal Atatürk

        Songül Öden - Zübeyde Hanım

        Mehmet Günsür - Ali Rıza Efendi

        Sarp Akkaya - Enver Paşa

        Berk Cankat - Ali Fuat Cebesoy

        Esra Bilgiç - Madam Corinne

        Sahra Şaş - Makbule Atadan

        Bertan Asllani - Ali Fethi Okyar

        Beran Kotan - Ömer Naci

        Darko Perić - Stiliyan Kovaçev

        Predrag Bjelac - Otto Liman von Sanders

        Emre Mete Sönmez - Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluğu

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        ATATÜRK II: 1881 - 1919 FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRDİ?

        Atatürk II: 1881 - 1919 filmi 5 Ocak 2024 tarihinde sinemaseverlerle buluştu. Biyografik türdeki yapımın yeniden vizyona giriş tarihi ise 19 Nisan 2024 oldu.

        ATATÜRK II: 1881 - 1919 NE ZAMAN, NEREDE ÇEKİLDİ?

        Atatürk II: 1881 - 1919, 2024 yılında vizyona giren biyografik yapımlardan biri oldu. Film, Mustafa Kemal'in hayatındaki farklı dönemleri ve savaş cephelerini sinemaya aktarmak amacıyla hazırlandı. Yapımda dönemin atmosferini yansıtan mekân ve dekorlar kullanıldı.

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        #Atatürk
        #atatürk filmi
        #Atatürk II: 1881 - 1919 filmi
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