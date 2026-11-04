Atletico Madrid - Bayern Münih maçı hangi kanalda, şifreli mi? Atletico Madrid - Bayern Münih maçı canlı izle
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan, Atletico Madrid ile Bayern Münih arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam ediyor. Avrupa futbolunun iki önemli temsilcisi, lig aşamasının 4. haftasında karşı karşıya gelecek. İspanyol ekibi Atletico Madrid, taraftarı önünde güçlü rakibini mağlup ederek puanını yükseltmek istiyor. Alman devi Bayern Münih ise deplasmanda kazanarak Şampiyonlar Ligi'ndeki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Futbolseverler, Atletico Madrid - Bayern Münih karşılaşmanın maç saatini ve canlı yayın bilgilerini araştırmaya başladı. Peki, Atletico Madrid - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Atletico Madrid - Bayern Münih maçı canlı izle ekranı...
Atletico Madrid ile Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir puan mücadelesine çıkacak. Riyadh Air Metropolitano Stadı'nda oynanacak karşılaşmada iki takım da galibiyet için sahaya çıkacak. Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, iç saha avantajını kullanarak rakibine üstünlük kurmak istiyor. Vincent Kompany'nin çalıştırdığı Bayern Münih ise hücum gücüyle Madrid deplasmanından üç puan çıkarmayı amaçlıyor. Peki, Atletico Madrid - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Atletico Madrid - Bayern Münih maçı izle ekranı...
ATLETICO MADRID - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Atletico Madrid - Bayern Münih maçı 3 Kasım 2026 Salı günü saat 23.00'te karşı karşıya gelecek.
ATLETICO MADRID - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?
Atletico Madrid - Bayern Münih karşılaşması tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
ATLETICO MADRID - BAYERN MÜNİH CANLI İZLE!
Şampiyonlar Ligi heyecanını canlı takip etmek isteyen futbolseverler, Atletico Madrid - Bayern Münih maçını tabii Spor ekranlarından izleyebilecek. Karşılaşmanın canlı yayınını takip etmek isteyenlerin tabii platformundaki yayın akışını kontrol etmesi gerekiyor.
MUHTEMEL 11'LER
Atletico Madrid: Oblak, Pubill, Le Normand, Hancko, Grimaldo, Simeone, Barrios, Llorente, Baena, Alvarez, Lee
Bayern Münih: Ulreich, Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer, Kimmich, Pavlovic, Karl, Brown, Davies, Kane