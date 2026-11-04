Atletico Madrid ile Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir puan mücadelesine çıkacak. Riyadh Air Metropolitano Stadı'nda oynanacak karşılaşmada iki takım da galibiyet için sahaya çıkacak. Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, iç saha avantajını kullanarak rakibine üstünlük kurmak istiyor. Vincent Kompany'nin çalıştırdığı Bayern Münih ise hücum gücüyle Madrid deplasmanından üç puan çıkarmayı amaçlıyor. Peki, Atletico Madrid - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Atletico Madrid - Bayern Münih maçı izle ekranı...