İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2026-2027 eğitim öğretim yılı güz dönemi ara sınavlarının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen vize sınavlarına katılan öğrenciler, aldıkları notları öğrenmek istiyor. Bu sebeple ‘’AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir?’’ soruları gündemdeki yerini koruyor. Sınavların değerlendirme süreci devam ederken öğrenciler, İstanbul Üniversitesi'nin AKSİS sistemi üzerinden notlarını öğrenebilecek. Peki, güz dönemi AUZEF ara sınav sonuç tarihi belli mi? İşte 2026 AUZEF sonuçları sorgulama ekranı…