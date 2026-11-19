AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? İstanbul Üniversitesi 2026 AUZEF güz dönemi ara sınav (vize) sonuç tarihi belli mi?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2026-2027 eğitim öğretim yılı güz dönemi ara sınavlarının ardından öğrencilerin sonuç heyecanı başladı. 14-15 Kasım 2026 tarihlerinde düzenlenen sınavlara katılım sağlayan binlerce öğrenci, aldıkları notları öğrenmek için üniversiteden gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Sonuçların ne zaman erişime açılacağı ve vize notlarının dönem sonu başarı puanına nasıl yansıyacağı merak ediliyor. Peki, AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden, nasıl öğrenilir? İstanbul Üniversitesi güz dönemi AUZEF ara sınav sonuç tarihi belli mi? İşte 2026 AUZEF vize sonuçları sorgulama ekranı…
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2026-2027 eğitim öğretim yılı güz dönemi ara sınavlarının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen vize sınavlarına katılan öğrenciler, aldıkları notları öğrenmek istiyor. Bu sebeple ‘’AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir?’’ soruları gündemdeki yerini koruyor. Sınavların değerlendirme süreci devam ederken öğrenciler, İstanbul Üniversitesi'nin AKSİS sistemi üzerinden notlarını öğrenebilecek. Peki, güz dönemi AUZEF ara sınav sonuç tarihi belli mi? İşte 2026 AUZEF sonuçları sorgulama ekranı…
2026 AUZEF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AUZEF güz dönemi ara sınav sonuçları henüz açıklanmadı. İstanbul Üniversitesi tarafından sonuçların erişime açılacağı tarihe dair resmi bir açıklama da gelmedi.
AUEF sınav sonuçları genellikle sınavların tamamlanmasından sonraki 10 ila 15 gün içerisinde açıklanıyor. Bu doğrultuda sonuçların 25-30 Kasım 2026 tarihleri arasında erişime açılması bekleniyor.
AUZEF SINAV SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?
AUZEF vize sonuçları, değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından İstanbul Üniversitesi'nin sınav sistemi üzerinden erişime açılacak.
Öğrenciler, AKSİS kullanıcı adı ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak derslerine ait sınav puanlarını öğrenebilecek.
AUZEF VİZE NOTU ORTALAMAYI YÜZDE KAÇ ETKİLİYOR?
AUZEF öğrencilerinin dönem sonu başarı notları hesaplanırken ara sınavların yüzde 30'u, final veya bütünleme sınavlarının ise yüzde 70'i dikkate alınıyor.
Örneğin vize sınavından 60, final sınavından 80 alan bir öğrencinin ağırlıklı puanı 74 oluyor.
AUZEF FİNAL VE BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN?
İstanbul Üniversitesi 2026-2027 akademik takvimine göre; AUZEF güz dönemi bitirme (final) sınavları 26-27 Aralık 2026, bütünleme sınavları ise 30-31 Ocak 2027 tarihlerinde düzenlenecek.
AUZEF BAHAR DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ
Bahar dönemi ara sınavları: 24-25 Nisan 2027
Bahar dönemi final sınavları: 12-13 Haziran 2027
Bahar dönemi bütünleme sınavları: 10-11 Temmuz 2027