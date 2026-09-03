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        Haberler Bilgi Balık sezonu açıldı mı, av yasağı ne zaman başlayacak? Gözler tezgahlara çevrildi! Balık sezonu ne zaman başlar ne zaman biter?

        Balık sezonu açıldı mı, av yasağı ne zaman başlayacak? Gözler tezgahlara çevrildi! Balık sezonu ne zaman başlar ne zaman biter?

        Balık sezonu açıldı mı, av yasağı ne zaman başlayacak? Balık tutkunlarının cevabını araştırdığı soru Eylül ayının gelişiyle birlikte yeniden gündeme geldi. 2026 yılı Nisan ayında gelen yasağın ardından 5 ay geçti. Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. Peki, balık sezonu açıldı mı, av yasağı ne zaman başlayacak? İşte sorgulanan sorusunun cevabı ile ilgili ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Eylül 2026 - 12:33 Güncelleme:
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        Eylül ayının gelişiyle birlikte balık tutkunları merak içerisinde "Balık sezonu açıldı mı, av yasağı ne zaman başlayacak?" sorusunun cevabını araştırıyor. Sorgulayanlar için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte 2026 - 2027 balık sezonyla ilgili ayrıntılar...

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        BALIK SEZONU AÇILDI MI, AV YASAĞI BİTTİ Mİ?

        Balık av yasağı Türkiye'de 15 Nisan'da başlıyor. 15 Nisan’da başlayan yasak, denizdeki tüm balıkçılığı tamamen durduran bir yasak değildir. 2026’daki kurallara göre esas olarak gırgır ve trol ağlarıyla ticari su ürünleri avcılığını kapsıyor.

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        Türkiye’de denizlerde uygulanan genel balık av yasağı 31 Ağustos 2026’da sona eriyor. Balıkçılar, 1 Eylül 2026 itibarıyla yeni av sezonuyla birlikte denizlere yeniden açıldı. Yani av sezonu bitti. Ancak Akdeniz’de gırgır ve trol avcılığına ilişkin bazı kısıtlamalar 15 Eylül’e kadar devam edecek.

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        #balık sezonu
        #balık av sezonu
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