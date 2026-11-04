Barcelona ile Aston Villa, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında karşı karşıya geliyor. Spotify Camp Nou'da oynanacak mücadelede iki takım da sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Barcelona, taraftarının desteğini arkasına alarak Avrupa'daki puan mücadelesinde avantaj elde etmeyi amaçlıyor. İngiliz temsilcisi Aston Villa ise deplasmanda kazanarak zirve yarışındaki iddiasını güçlendirmek istiyor. Peki, Barcelona - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Barcelona - Aston Villa maç saati...