Barcelona - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Barcelona - Aston Villa maçı canlı izle
Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında sahasında Aston Villa'yı konuk etmeye hazırlanıyor. Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmek isteyen Barcelona, taraftarı önünde üç puan almayı hedefliyor. Aston Villa ise başarılı performansını Barcelona deplasmanında da sürdürmek istiyor. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler Barcelona - Aston Villa canlı izle araştırmalarına hız verdi. Peki, Barcelona - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Barcelona - Aston Villa maçı canlı izle bilgisi...
Barcelona ile Aston Villa, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında karşı karşıya geliyor. Spotify Camp Nou'da oynanacak mücadelede iki takım da sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Barcelona, taraftarının desteğini arkasına alarak Avrupa'daki puan mücadelesinde avantaj elde etmeyi amaçlıyor. İngiliz temsilcisi Aston Villa ise deplasmanda kazanarak zirve yarışındaki iddiasını güçlendirmek istiyor. Peki, Barcelona - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Barcelona - Aston Villa maç saati...
BARCELONA - ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Barcelona - Aston Villa maçı 3 Kasım 2026 Salı günü saat 23.00'te oynanacak.
BARCELONA - ASTON VILLA MAÇI HANGİ KANALDA?
Barcelona - Aston Villa mücadelesinin Türkiye'de tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
BARCELONA - ASTON VILLA CANLI İZLE!
Barcelona - Aston Villa maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler, karşılaşmanın yayınlanacağı tabii platformunu takip edebilir. Maç öncesinde yayın akışının kontrol edilmesi ve platformdaki canlı yayın ekranının ziyaret edilmesi gerekiyor.
BARCELONA VE ASTON VILLA'NIN ŞAMPİYONLAR LİGİ PERFORMANSI
Aston Villa, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı ilk üç karşılaşmanın tamamını kazanarak 9 puana ulaştı. Barcelona ise üç maçta topladığı 6 puanla lig aşamasında üst sıralarda yer alıyor. İngiliz temsilcisi namağlup serisini sürdürmek, Barcelona ise puan farkını kapatmak için sahaya çıkacak.