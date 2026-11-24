Beşiktaş Fuzul–Paris Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EuroLeague Beşiktaş maçı canlı izle
Basketbolseverlerin merakla beklediği Beşiktaş Fuzul – Paris Basketball karşılaşması için heyecanlı bekleyiş sürüyor. EuroLeague'de 14. hafta mücadelesine çıkacak siyah-beyazlılar, sahasında Fransız temsilcisini konuk edecek. Beşiktaş, taraftarının desteğini arkasına alarak Avrupa arenasında önemli bir galibiyete imza atmayı hedefliyor. Paris Basketball ise İstanbul deplasmanından galibiyetle dönerek çıkışını sürdürmek istiyor. Peki Beşiktaş Fuzul – Paris Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Beşiktaş basketbol maçı canlı izle ekranı...
EuroLeague'de normal sezon heyecanı 14. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Beşiktaş Fuzul, Fransa'nın güçlü ekiplerinden Paris Basketbol'u ağırlayacak. Siyah-beyazlı ekip, Avrupa'daki galibiyet sayısını artırmak için parkeye çıkacak. Peki Beşiktaş Fuzul–Paris Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, BJK maçı şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak? İşte Beşiktaş Fuzul–Paris Basketbol maçı tarihi, başlama saati ve canlı yayın bilgileri...
BEŞİKTAŞ FUZUL – PARİS BASKETBALL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Beşiktaş Fuzul - Paris Basketbol maçı 24 Kasım 2026 Salı günü saat 20.00'de oynanacak.
BEŞİKTAŞ – PARİS BASKETBALL MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşmanın S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ'IN SON DURUMU
Beşiktaş Fuzul, EuroLeague'de oynadığı 13 karşılaşmada 6 galibiyet ve 7 mağlubiyet aldı. Siyah-beyazlılar, son olarak Partizan deplasmanında uzatmaya giden mücadeleyi 91-87 kaybetti. Paris Basketball ise 7 galibiyet ve 6 mağlubiyetle haftaya Beşiktaş'ın önünde giriyor.
BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE EKRANI
Beşiktaş Fuzul – Paris Basketball karşılaşmasını canlı takip etmek isteyenler, S Sport ve S Sport Plus yayın platformlarını kullanabilecek. Maç öncesinde yayın akışının kontrol edilmesi, karşılaşmanın hangi kanalda ekrana geleceğini netleştirmek açısından önem taşıyor.