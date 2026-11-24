EuroLeague'de normal sezon heyecanı 14. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Beşiktaş Fuzul, Fransa'nın güçlü ekiplerinden Paris Basketbol'u ağırlayacak. Siyah-beyazlı ekip, Avrupa'daki galibiyet sayısını artırmak için parkeye çıkacak. Peki Beşiktaş Fuzul–Paris Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, BJK maçı şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak? İşte Beşiktaş Fuzul–Paris Basketbol maçı tarihi, başlama saati ve canlı yayın bilgileri...