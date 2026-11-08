Beşiktaş Gençlerbirliği maçı canlı izle: Beşiktaş Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TEK EKSİK MIRETTI

Siyah-beyazlılarda Gençlerbirliği maçı öncesinde tek eksik oyuncu bulunuyor. Sakatlığı bulunan İtalyan orta saha oyuncusu Fabio Miretti'nin müsabakada forma giymesi beklenmiyor.

3 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Siyah-beyazlı takımda üç futbolcu ceza sınırında yer alıyor. Kaptan Orkun Kökçü, Emirhan Topçu ve Leandro Trossard, Gençlerbirliği karşısında sarı kart görmesi durumunda milli aranın ardından TÜMOSAN Konyaspor ile oynanacak maçta cezalı olacak.

BEŞİKTAŞ, GENÇLERBİRLİĞİ KARŞISINDA GALİBİYET ARIYOR

Ligde geride kalan 10 haftada 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 19 puan toplayan Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında üç puan hedefliyor. Siyah-beyazlı ekip, özellikle iç sahadaki başarılı performansını sürdürerek taraftarı önünde galibiyete ulaşmak istiyor. Son lig maçında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, bu karşılaşmada puan kaybını telafi etmeyi amaçlıyor.

Konuk ekip Gençlerbirliği ise ligde oynadığı 10 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti. Bu galibiyetin ardından İstanbul deplasmanına çıkacak olan Gençlerbirliği, Beşiktaş karşısında da puan veya puanlar almanın hesaplarını yapıyor.