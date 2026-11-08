Beşiktaş Gençlerbirliği maçı canlı izle: Beşiktaş Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Siyah beyaz takım mücadeleden galip gelip milli maç arasına kayıpsız girmeyi hedefliyor. Özellikle son lig maçında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, bu karşılaşmada puan kaybını telafi etmenin peşinde. Karşılaşmayı canlı yayın üzerinden takip etmek isteyenler ise Beşiktaş Gençlerbirliği maçı canlı izle ekranına ulaşmaya çalışıyor. Peki Beşiktaş Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Beşiktaş Gençlerbirliği maçı canlı yayın bilgileri
Beşiktaş Gençlerbirliği maçı için heyecan dorukta. Futbolseverlerin merakla beklediği mücadele öncesinde taraftarlar, "Beşiktaş Gençlerbirliği maçı canlı nasıl izlenir?" ve "Beşiktaş maçı hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. Karşılaşmayı internet üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler için yayın kanalı belli oldu. Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 21.00’de başlayacak. İşte, Beşiktaş Gençlerbirliği maçı canlı yayın bilgisi ve maç detayları
BEŞİKTAŞ – GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN?
Beşiktaş ile Gençlerbirliği, Süper Lig’in 11. haftasında 8 Kasım 2026 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 21.00’de başlayacak.
BEŞİKTAŞ – GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?
Beşiktaş ile Gençlerbirliği arasındaki kritik karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Gökhan Barcın ile Murat Ergin Gözütok üstlenecek.
MUHTEMEL 11'LER:
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Orkun, Salih, Olaitan, Poku, Trossard, Vlahovic.
Gençlerbirliği: İrfan Can, Arda, Metehan, Thalisson, Hamza, Oğulcan, Diabate, Tongya, Traore, Gouveia, Mendes.
TEK EKSİK MIRETTI
Siyah-beyazlılarda Gençlerbirliği maçı öncesinde tek eksik oyuncu bulunuyor. Sakatlığı bulunan İtalyan orta saha oyuncusu Fabio Miretti'nin müsabakada forma giymesi beklenmiyor.
3 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA
Siyah-beyazlı takımda üç futbolcu ceza sınırında yer alıyor. Kaptan Orkun Kökçü, Emirhan Topçu ve Leandro Trossard, Gençlerbirliği karşısında sarı kart görmesi durumunda milli aranın ardından TÜMOSAN Konyaspor ile oynanacak maçta cezalı olacak.
BEŞİKTAŞ, GENÇLERBİRLİĞİ KARŞISINDA GALİBİYET ARIYOR
Ligde geride kalan 10 haftada 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 19 puan toplayan Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında üç puan hedefliyor. Siyah-beyazlı ekip, özellikle iç sahadaki başarılı performansını sürdürerek taraftarı önünde galibiyete ulaşmak istiyor. Son lig maçında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, bu karşılaşmada puan kaybını telafi etmeyi amaçlıyor.
Konuk ekip Gençlerbirliği ise ligde oynadığı 10 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti. Bu galibiyetin ardından İstanbul deplasmanına çıkacak olan Gençlerbirliği, Beşiktaş karşısında da puan veya puanlar almanın hesaplarını yapıyor.