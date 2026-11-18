Polis, nefes borusuna fındık kaçan kadını, Heimlich manevrasıyla kurtardı

KONYA'da nefes borusuna fındık kaçan ve nefessiz kalan kadını, polis memuru Mehmet Paksoy, Heimlich manevrasıyla kurtardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Selçuklu ilçesindeki Gedavet Parkı'ndaki yürüyüş yolunda nefessiz kalan kadın, yardım istedi. Bölgede görevli Konya Emniyet Müdürlüğü Çevi... Daha Fazla Göster KONYA'da nefes borusuna fındık kaçan ve nefessiz kalan kadını, polis memuru Mehmet Paksoy, Heimlich manevrasıyla kurtardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Selçuklu ilçesindeki Gedavet Parkı'ndaki yürüyüş yolunda nefessiz kalan kadın, yardım istedi. Bölgede görevli Konya Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesinden polis memuru Mehmet Paksoy, durumu fark edip kadına Heimlich manevrası yaparak nefes almasını sağladı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. 'EĞİTİMİNİ ALIYORUZ' Nefes borusuna fındık kaçtığı belirlenen kadının hayatını kurtaran polis memuru Mehmet Paksoy, şunları söyledi: ''Gedavet Parkı'nda bekleme noktamızda görev yaptığımız esnada bir hanımefendinin nefessiz kalıp yardım istediğini fark ettik. Bunun üzerine Heimlich manevrasıyla soluk borusuna sıkışan cismi çıkarmaya çalıştık. Heimlich manevrasıyla sıkışan cismi çıkardıktan sonra hanımefendinin dinlenmesini, oturmasını sağladık. Teşekkür etti. Görevim sonuçta, bunların eğitimini alıyoruz. Konya Emniyet Müdürlüğümüz bize eğitimler veriyor. Vatandaşımıza da bu konuda yardım ediyoruz." (DHA) Daha Az Göster