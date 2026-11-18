Beşiktaş - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EuroLeague Beşiktaş maçı izle
Beşiktaş - Real Madrid maçı için geri sayım başladı. Avrupa basketbolunun iki önemli ekibini buluşturacak karşılaşmada siyah-beyazlılar, güçlü rakibi karşısında galibiyet arayacak. Taraftarlar Beşiktaş - Real Madrid mücadelesinin tarihini, maç saatini ve canlı yayınlanacağı kanalı araştırmaya başladı. Peki, Beşiktaş - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte EuroLeague Beşiktaş Real Madrid maçı canlı izle ekranı...
Beşiktaş, EuroLeague'in 12. haftasında İspanya temsilcisi Real Madrid'i konuk ediyor. Karşılaşmayı kaçırmak istemeyen taraftarlar, maçın şifreli mi, şifresiz mi olduğunu ve canlı izleme seçeneklerini mercek altına aldı. Avrupa kupalarında büyük önem taşıyan mücadelede iki takım da parkeden galibiyetle ayrılmayı hedefliyor, Beşiktaş - Real Madrid basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...
BEŞİKTAŞ - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Beşiktaş - Real Madrid EuroLeague karşılaşması 18 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 20.00'de başlayacak
BEŞİKTAŞ - REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?
Basketbolseverlerin merak ettiği karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. Maç, ilgili yayın platformlarının abonelik paketleri üzerinden takip edilebilecek.
BEŞİKTAŞ - REAL MADRID MAÇI CANLI İZLE
Beşiktaş - Real Madrid maçını canlı takip etmek isteyenler, S Sport televizyon yayını veya S Sport Plus dijital platformunu kullanabilecek. Ayrıca TV+ üzerinden S Sport yayınına erişim sağlanabilecek. Karşılaşmayı internet üzerinden izlemek isteyenlerin ilgili platformun üyelik ve yayın koşullarını kontrol etmesi gerekiyor.
BEŞİKTAŞ'IN EUROLEAGUE'DEKİ SON DURUMU
Beşiktaş, EuroLeague'de oynadığı son karşılaşmada Fransa temsilcisi LDLC ASVEL'i 95-91 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Siyah-beyazlı ekip, Real Madrid karşısında da taraftarının desteğiyle kazanmayı hedefliyor.
Real Madrid ise Avrupa basketbolunun güçlü ekiplerinden biri olarak İstanbul deplasmanında galibiyet arayacak. İki takımın mücadelesi, 12. hafta programının dikkat çeken karşılaşmaları arasında yer alıyor.