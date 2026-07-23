Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem BİLSEM KAYIT TARİHLERİ 2026 | BİLSEM kayıtları ne zaman yapılacak? BİLSEM sonuçlarına itiraz nasıl yapılır?

        BİLSEM KAYIT TARİHLERİ 2026 | BİLSEM kayıtları ne zaman yapılacak? BİLSEM sonuçlarına itiraz nasıl yapılır?

        BİLSEM kayıt sürecine ilişkin detaylar öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip edilirken, takvimle ilgili gelişmeler merak konusu olmaya devam ediyor. Kayıt dönemine dair beklentiler artarken, başvuru ve kesin kayıt aşamalarına ilişkin ipuçları araştırılıyor. Sürecin nasıl ilerleyeceği ve hangi adımların izleneceği konusunda yoğun bir bilgi arayışı sürüyor. Peki, BİLSEM kayıtları ne zaman yapılacak? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 10:02 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        BİLSEM kayıt sürecine ilişkin detaylar öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip edilirken, takvimle ilgili gelişmeler merak konusu olmaya devam ediyor. Kayıt dönemine dair beklentiler artarken, başvuru ve kesin kayıt aşamalarına ilişkin ipuçları araştırılıyor. Sürecin nasıl ilerleyeceği ve hangi adımların izleneceği konusunda yoğun bir bilgi arayışı sürüyor. Peki, BİLSEM kayıtları ne zaman yapılacak? Ayrıntılar haberimizde.

        2

        BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

        BİLSEM’e yerleşmeye hak kazanan öğrenciler için kayıt süreci 27 Temmuz – 28 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar, öğrenim gördükleri okulların bağlı bulunduğu il ve ilçe sınırları içerisindeki Bilim ve Sanat Merkezlerine başvurarak kayıt işlemlerini tamamlayabilecek. Sürecin sağlıklı ilerleyebilmesi için gerekli belgelerin eksiksiz hazırlanması ve ilgili merkezlerin duyurularının yakından takip edilmesi önem taşıyor.

        3

        BİLSEM SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

        Sonuçlara yönelik itiraz başvuruları, 6-10 Temmuz 2026 tarihleri arasında veliler tarafından Milli Eğitim Bakanlığı’nın “e-İtiraz” sistemi üzerinden gerçekleştirildi. eitiraz.meb.gov.tr adresinde yer alan modül aracılığıyla yapılan başvuruların ardından değerlendirme süreci başlatılırken, sonuçların yine aynı platform üzerinden takip edilebileceği belirtildi.

        4
        ÖNERİLEN VİDEO

        Gün Başlıyor - 21 Temmuz 2026 (Oğuzhan Uğur Tutuklandı)

        Oğuzhan Uğur tutuklandı. Yargıtay'ın CHP kararı tatil sonrası. Çerçeve yasa için siyasi parti turu. Mamdani: Netanyahu gelirse tutuklanır. Vietnam'da yolcu otobüsünde yangın. İngiltere'de görev değişimi. İspanya'da şampiyonluk kutlaması. FIFA dünya sıralaması güncellendi. 2026 YKS sonuçları açıkland...
        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eski Vali Tuncay Sonel ile ihraç polisin suç yazışması!
        Eski Vali Tuncay Sonel ile ihraç polisin suç yazışması!
        Özgür Özel'den kapalı grup toplantısı!
        Özgür Özel'den kapalı grup toplantısı!
        TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi: Ehliyetlere yeni düzenleme
        TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi: Ehliyetlere yeni düzenleme
        G.Saray'dan Raul Asencio harekatı!
        G.Saray'dan Raul Asencio harekatı!
        Fethiye'de söndürme çalışmaları sürüyor
        Fethiye'de söndürme çalışmaları sürüyor
        Tesla ile SpaceX birleşecek mi?
        Tesla ile SpaceX birleşecek mi?
        "Espri yaptım gerçek oldu" Dört kez eli boş dönmüştü!
        "Espri yaptım gerçek oldu" Dört kez eli boş dönmüştü!
        Denizde facia! 2 acı haber!
        Denizde facia! 2 acı haber!
        'The Odyssey'e de el attı
        'The Odyssey'e de el attı
        F.Bahçe ve G.Saray'ın Leao yarışı!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın Leao yarışı!
        Emekli aylığına intibak önerisi
        Emekli aylığına intibak önerisi
        "İnsanlarla ilişkisi çok güçlü"
        "İnsanlarla ilişkisi çok güçlü"
        Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı
        Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı
        Bu toprağı hiçbir ülke istemiyor!
        Bu toprağı hiçbir ülke istemiyor!
        Tatilde telefon trafiği
        Tatilde telefon trafiği
        Uzaklaştırma kararı aldırdığı için bir kadına kıydılar!
        Uzaklaştırma kararı aldırdığı için bir kadına kıydılar!
        Ezel Akay ve kardeşi gözaltına alındı
        Ezel Akay ve kardeşi gözaltına alındı
        AHBAP soruşturmasında 5 isim ifadeye çağrıldı
        AHBAP soruşturmasında 5 isim ifadeye çağrıldı
        İddialara yanıt
        İddialara yanıt
        İsrail'den ABD'ye gizli ziyaret
        İsrail'den ABD'ye gizli ziyaret