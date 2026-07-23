BİLSEM KAYIT TARİHLERİ 2026 | BİLSEM kayıtları ne zaman yapılacak? BİLSEM sonuçlarına itiraz nasıl yapılır?
BİLSEM kayıt sürecine ilişkin detaylar öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip edilirken, takvimle ilgili gelişmeler merak konusu olmaya devam ediyor. Kayıt dönemine dair beklentiler artarken, başvuru ve kesin kayıt aşamalarına ilişkin ipuçları araştırılıyor. Sürecin nasıl ilerleyeceği ve hangi adımların izleneceği konusunda yoğun bir bilgi arayışı sürüyor. Peki, BİLSEM kayıtları ne zaman yapılacak? Ayrıntılar haberimizde.
BİLSEM kayıt sürecine ilişkin detaylar öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip edilirken, takvimle ilgili gelişmeler merak konusu olmaya devam ediyor. Kayıt dönemine dair beklentiler artarken, başvuru ve kesin kayıt aşamalarına ilişkin ipuçları araştırılıyor. Sürecin nasıl ilerleyeceği ve hangi adımların izleneceği konusunda yoğun bir bilgi arayışı sürüyor. Peki, BİLSEM kayıtları ne zaman yapılacak? Ayrıntılar haberimizde.
BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
BİLSEM’e yerleşmeye hak kazanan öğrenciler için kayıt süreci 27 Temmuz – 28 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar, öğrenim gördükleri okulların bağlı bulunduğu il ve ilçe sınırları içerisindeki Bilim ve Sanat Merkezlerine başvurarak kayıt işlemlerini tamamlayabilecek. Sürecin sağlıklı ilerleyebilmesi için gerekli belgelerin eksiksiz hazırlanması ve ilgili merkezlerin duyurularının yakından takip edilmesi önem taşıyor.
BİLSEM SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?
Sonuçlara yönelik itiraz başvuruları, 6-10 Temmuz 2026 tarihleri arasında veliler tarafından Milli Eğitim Bakanlığı’nın “e-İtiraz” sistemi üzerinden gerçekleştirildi. eitiraz.meb.gov.tr adresinde yer alan modül aracılığıyla yapılan başvuruların ardından değerlendirme süreci başlatılırken, sonuçların yine aynı platform üzerinden takip edilebileceği belirtildi.