BU BURÇLAR DİKKAT! VENÜS RETROSU BİTİŞ TARİHİ 2026: Venüs retrosu bitti mi, ne zaman bitiyor? Venüs retrosunun burçlara etkileri neler?
2026 yılında Akrep ve Terazi burçlarında yaşanan Venüs retrosu, astrolojik yorumlara göre aşk hayatı, ilişkiler ve duygusal bağlar üzerinde önemli etkiler taşıyor. Bu süreçte geçmişte yarım kalan konuların yeniden gündeme gelmesi, ilişkilerde güven ve bağlılık meselelerinin öne çıkması bekleniyor. Duyguların yoğunlaşabileceği bu dönemde ilişkilerdeki dengeler de yeniden sorgulanabilir. Peki, 2026 Venüs retrosu ne zaman bitecek, kaç gün sürecek? Venüs retrosu hangi burçları nasıl etkileyecek? İşte merak edilen tarihler ve astrolojik etkiler...
Astroloji gündeminde öne çıkan 2026 Venüs retrosu, Akrep ve Terazi burçlarındaki geri hareketiyle özellikle aşk ve ilişkiler konusunda merak uyandırıyor. Astrolojik değerlendirmelere göre bu dönemde eski ilişkiler yeniden gündeme gelebilir, geçmişte çözüme kavuşmayan sorunlar tekrar ortaya çıkabilir. Duygusal beklentilerin değişebileceği bu süreçte güven, sadakat ve ilişkilerde karşılıklı anlayış gibi konuların önem kazanacağı düşünülüyor. Peki, 2026 Venüs retrosu ne zaman sona erecek, hangi burçları etkileyecek? Venüs retrosunda nelere dikkat edilmeli? İşte burçlara göre Venüs retrosunun olası etkileri ve merak edilen ayrıntılar...
VENÜS RETROSU 2026 NE ZAMAN BİTECEK?
2026 yılının Venüs retrosu, 3 Ekim'de başlayıp 13 Kasım'da sona erecek. Yaklaşık 41 gün devam edecek olan bu astrolojik süreçte Venüs, önce Akrep ardından Terazi burcunda geri hareket edecek. Retro dönemi iki farklı burçta yaşanacak.
- 3-25 Ekim 2026: Venüs retrosu Akrep burcunda gerçekleşecek.
- 25 Ekim-13 Kasım 2026: Venüs retrosu Terazi burcunda devam edecek ve 13 Kasım'da tamamlanacak.
VENÜS RETROSU BURÇLARA ETKİLERİ NELER?
3 Ekim-13 Kasım 2026 tarihleri arasında Akrep ve Terazi burçlarında gerçekleşen Venüs retrosu, astrolojik yorumlara göre aşk, ilişkiler, maddi konular ve kişisel değerler üzerinde etkili olabilir. Bu dönemde özellikle geçmiş ilişkilerin yeniden gündeme gelmesi, duygusal kararların sorgulanması ve maddi harcamaların gözden geçirilmesi gibi konular öne çıkıyor. İşte 2026 Venüs retrosunun 12 burca göre olası etkileri:
Koç: İkili ilişkilerde geçmişten gelen sorunlar yeniden gündeme gelebilir. Partnerinizle iletişim kurarken daha dikkatli olmanız gereken bir dönem olabilir.
Boğa: Yönetici gezegeniniz Venüs'ün geri hareketi, aşk hayatınızda ve günlük düzeninizde bazı değişiklikleri beraberinde getirebilir. Eski ilişkiler ve yarım kalan konuşmalar yeniden önem kazanabilir.
İkizler: Günlük yaşamınız, iş ortamınız ve duygusal ilişkilerinizde geçmiş kararlarınızı yeniden değerlendirebilirsiniz. Eski bir aşkın tekrar gündeme gelmesi mümkün olabilir.
Yengeç: Aşk hayatınızda geçmişe dönüşler yaşanabilir. Aile içindeki ilişkiler, ev hayatı ve duygusal güven ihtiyacı bu dönemde daha fazla önem kazanabilir.
Aslan: Aile ilişkileriniz ve yakın çevrenizle iletişiminiz ön plana çıkabilir. Geçmişte yaşanan anlaşmazlıkları çözmek için fırsatlar doğabilir.
Başak: Maddi konular, kişisel değerler ve harcamalar konusunda daha dikkatli davranmanız gerekebilir. Eski finansal kararlarınızı yeniden gözden geçirebilirsiniz.
Terazi: Burcunuzda gerçekleşen Venüs retrosu, aşk hayatınızı ve kişisel ilişkilerinizi yeniden değerlendirmenize neden olabilir. Eski partnerlerinizle karşılaşabilir, duygusal beklentilerinizi sorgulayabilirsiniz.
Akrep: Venüs retrosunun burcunuzda başlamasıyla ilişkilerde güven, kıskançlık ve bağlılık konuları gündeme gelebilir. Geçmişte yaşanan duygusal meseleler yeniden önem kazanabilir.
Yay: İç dünyanıza yönelmek ve geçmiş ilişkilerinizi sorgulamak isteyebilirsiniz. Sosyal çevrenizde eski arkadaşlarla yeniden iletişim kurabilirsiniz.
Oğlak: Kariyer hayatınız, sosyal ilişkileriniz ve uzun vadeli hedefleriniz üzerinde düşünme ihtiyacı hissedebilirsiniz. İş ve özel yaşam arasındaki denge önem kazanabilir.
Kova: İş hayatınızda ve gelecek planlarınızda bazı kararları yeniden değerlendirebilirsiniz. Uzak mesafeli ilişkiler veya geçmişte yarım kalan konular gündeme gelebilir.
Balık: Duygusal bağlar, ortak maddi kaynaklar ve güven meseleleri ön plana çıkabilir. İlişkilerinizde geçmişten gelen sorunları çözme isteğiniz artabilir.