VENÜS RETROSU BURÇLARA ETKİLERİ NELER?

3 Ekim-13 Kasım 2026 tarihleri arasında Akrep ve Terazi burçlarında gerçekleşen Venüs retrosu, astrolojik yorumlara göre aşk, ilişkiler, maddi konular ve kişisel değerler üzerinde etkili olabilir. Bu dönemde özellikle geçmiş ilişkilerin yeniden gündeme gelmesi, duygusal kararların sorgulanması ve maddi harcamaların gözden geçirilmesi gibi konular öne çıkıyor. İşte 2026 Venüs retrosunun 12 burca göre olası etkileri:

Koç: İkili ilişkilerde geçmişten gelen sorunlar yeniden gündeme gelebilir. Partnerinizle iletişim kurarken daha dikkatli olmanız gereken bir dönem olabilir.

Boğa: Yönetici gezegeniniz Venüs'ün geri hareketi, aşk hayatınızda ve günlük düzeninizde bazı değişiklikleri beraberinde getirebilir. Eski ilişkiler ve yarım kalan konuşmalar yeniden önem kazanabilir.

İkizler: Günlük yaşamınız, iş ortamınız ve duygusal ilişkilerinizde geçmiş kararlarınızı yeniden değerlendirebilirsiniz. Eski bir aşkın tekrar gündeme gelmesi mümkün olabilir.

Yengeç: Aşk hayatınızda geçmişe dönüşler yaşanabilir. Aile içindeki ilişkiler, ev hayatı ve duygusal güven ihtiyacı bu dönemde daha fazla önem kazanabilir.