Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var? 5 Eylül 2026 maç programı Süper Lig 4. hafta: Derbi Heyecanı (Fenerbahçe Beşiktaş)
Maç programı 5 Eylül Cumartesi günü yani bugün sporseverler tarafından hemen her hafta sonu olduğu gibi bu hafta sonu da en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki bu akşam Süper Lig dördüncü haftada Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Dev derbi öncesinde heyecan doruktayken gözler bir yandan da bugün oynanacak diğer maçlara çevrildi. Peki, bugün saat kaçta hangi maç var? İşte 5 Eylül maç programı...
Giriş: 05 Eylül 2026 - 08:53 Güncelleme:
1
Bu akşam kimin hangi takımın maçı var? Maç programı 5 Eylül Cumartesi günü yani bugün belli olmasının ardından sporseverler başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor. Merak edenler için güncek maç programı listesini haberimizde derledik. Hemen belritelim ki bu akşam Süper Lig dördüncü hafta ve Trendyol 1. lig maçları bugün oynanacak. İşte 5 Eylül maç programı...
2
BU AKŞAM KİMİN HANGİ TAKIMIN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA?
Süper Lig Maçları 5 Eylül
17.00 - Erzurumspor FK-Konyaspor
20.00 - Fenerbahçe-Beşiktaş
3
Trendyol 1. Lig Maçları
16.00 - Bandırmaspor-Boluspor
20.00 - Keçiörengücü-Sarıyer
20.00 - Pendikspor-Ümraniyespor
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ