Bugün kimin hangi takımın maçı var 20 Eylül Pazar? Süper Lig'de 6. hafta heyecanı || Amedspor Beşiktaş ve Fenerbahçe Eyüpspor maçı saat kaçta?
Maç programı 20 Eylül Pazar yani bugün sporseverler tarafından hemen her gün olduğu gibi bugün de en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki bugün Süper Lig 6. haftada maçları kapsamında bu akşam "Erzurumspor FK - Samsunspor, Fenerbahçe - Eyüpspor, Amedspor - Beşiktaş ve Rizespor - Göztepe" karşılaşmaları oynanacak. Peki, bugün kimin hangi takımın maçı var? İşte merak edilip araştırılan sorunun cevabı...
Giriş: 20 Eylül 2026 - 11:50 Güncelleme:
1
Bu akşam kimin hangi takımın maçı var? Maç programı 20 Eylül Pazar günü yani bugün belli olmasının ardından sporseverler başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor. Merak edenler için güncek maç programı listesini haberimizde derledik. Hemen belritelim ki bu akşam Erzurumspor FK - Samsunspor, Fenerbahçe - Eyüpspor, Amedspor - Beşiktaş ve Rizespor - Göztepemaçları da heyecanla takip edilecek. Peki, bugün kimin hangi takımın maçı var? Bu akşam hangi maç saat kaçta? İşte Şampiyonlar Ligi 20 Eylül maç programı...
2
MAÇ PROGRAMI 20 EYLÜL
17.00 | Erzurumspor FK - Samsunspor
17.00 | Fenerbahçe - Eyüpspor
20.00 | Amedspor - Beşiktaş
20.00 | Rizespor - Göztepe
3
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ