Bugün kimin hangi takımın maçı var 20 Eylül Pazar? Süper Lig'de 6. hafta heyecanı || Amedspor Beşiktaş ve Fenerbahçe Eyüpspor maçı saat kaçta?

Bu akşam kimin hangi takımın maçı var? Maç programı 20 Eylül Pazar günü yani bugün belli olmasının ardından sporseverler başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor. Merak edenler için güncek maç programı listesini haberimizde derledik. Hemen belritelim ki bu akşam Erzurumspor FK - Samsunspor, Fenerbahçe - Eyüpspor, Amedspor - Beşiktaş ve Rizespor - Göztepemaçları da heyecanla takip edilecek. Peki, bugün kimin hangi takımın maçı var? Bu akşam hangi maç saat kaçta? İşte Şampiyonlar Ligi 20 Eylül maç programı...