Bugün marketler açık mı? 30 Ağustos 2026 A101, BİM, ŞOK, Migros ve Tarım Kredi marketler çalışıyor mu?
30 Ağustos 2026 Pazar günü Zafer Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle marketlerin çalışma durumu vatandaşların gündeminde yer alıyor. A101, BİM, ŞOK, Migros ve Tarım Kredi marketlerinin 30 Ağustos'ta açık olup olmayacağı ve çalışma saatleri merak ediliyor. İşte, 30 Ağustos marketlerin çalışma durumu…
30 Ağustos Zafer Bayramı, Türkiye'de resmi tatil günleri arasında bulunuyor. Kamu kurumları başta olmak üzere birçok kurumun hizmet vermediği bu günde günlük alışverişini yapmak isteyen vatandaşlar zincir marketlerin çalışma düzenini araştırıyor. 30 Ağustos 2026'nın Pazar gününe denk gelmesi nedeniyle özellikle A101, BİM, ŞOK, Migros ve Tarım Kredi marketlerinin açık olup olmadığı merak ediliyor. İşte, 101, BİM, ŞOK, Migros ve Tarım Kredi marketlerin 30 Ağustos çalışma durumu…
30 AĞUSTOS'TA MARKETLER AÇIK MI?
30 Ağustos 2026 Pazar günü marketlerin büyük bölümünün açık olması bekleniyor. A101, BİM, ŞOK, Migros ve Tarım Kredi şubeleri genel çalışma düzenine göre hizmet verecek.
A101 30 AĞUSTOS'TA AÇIK MI?
A101 şubelerinin 30 Ağustos Pazar günü açık olması bekleniyor. Mağazaların çalışma saatleri şubeye göre değişebilir.
BİM 30 AĞUSTOS'TA AÇIK MI?
BİM marketler 30 Ağustos'ta açık olacak. Şubelerde genel olarak normal pazar çalışma düzeni uygulanacak.
ŞOK 30 AĞUSTOS'TA AÇIK MI?
ŞOK marketler de 30 Ağustos Pazar günü hizmet verecek. Çalışma saatleri mağazanın bulunduğu bölgeye göre farklılık gösterebilir.
MİGROS 30 AĞUSTOS'TA AÇIK MI?
Migros mağazalarının 30 Ağustos'ta açık olması bekleniyor. Şubelerin kapanış saatleri mağaza ve AVM'ye göre değişebilir.