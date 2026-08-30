Bugün marketler açık mı? 30 Ağustos 2026 A101, BİM, ŞOK, Migros ve Tarım Kredi marketler çalışıyor mu?

30 Ağustos Zafer Bayramı, Türkiye'de resmi tatil günleri arasında bulunuyor. Kamu kurumları başta olmak üzere birçok kurumun hizmet vermediği bu günde günlük alışverişini yapmak isteyen vatandaşlar zincir marketlerin çalışma düzenini araştırıyor. 30 Ağustos 2026'nın Pazar gününe denk gelmesi nedeniyle özellikle A101, BİM, ŞOK, Migros ve Tarım Kredi marketlerinin açık olup olmadığı merak ediliyor. İşte, 101, BİM, ŞOK, Migros ve Tarım Kredi marketlerin 30 Ağustos çalışma durumu…