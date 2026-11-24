24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ TATİL Mİ?

24 Kasım Öğretmenler Günü, Türkiye'de resmi tatil günleri arasında yer almıyor. Bu nedenle 24 Kasım 2026 Salı günü okullarda eğitim öğretim faaliyetleri devam edecek. İlkokul, ortaokul ve liselerde normal ders programı uygulanacak.

Öğretmenler Günü dolayısıyla okullarda kutlama programları, törenler ve çeşitli etkinlikler düzenlenebilecek. Ancak 24 Kasım için ülke genelinde tam gün veya yarım gün tatil kararı bulunmuyor.