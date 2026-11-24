BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde okul var mı, yarım gün mü?
24 Kasım Öğretmenler Günü'nün salı gününe denk gelmesiyle birlikte öğrenciler ve veliler okulların tatil olup olmadığını araştırmaya başladı. Öğretmenler Günü resmi tatil mi, 24 Kasım'da okullar açık mı, öğleden sonra ders yapılacak mı? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte, 24 Kasım Salı günü okul ve ders programına ilişkin merak edilenler...
24 Kasım Öğretmenler Günü, bu yıl salı günü kutlanacak. Öğretmenlerin onurlandırıldığı bu özel günde okullarda tören ve kutlama etkinlikleri düzenlenirken eğitim öğretim takviminin değişip değişmediği de araştırılıyor. Özellikle yarım gün tatil beklentisi olan öğrenciler, veliler ve öğretmenler “24 Kasım Öğretmenler Günü tatil mi, yarım gün mü?” sorularına yanıt arıyor. İşte, 24 Kasım 2026 ders programı…
24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ TATİL Mİ?
24 Kasım Öğretmenler Günü, Türkiye'de resmi tatil günleri arasında yer almıyor. Bu nedenle 24 Kasım 2026 Salı günü okullarda eğitim öğretim faaliyetleri devam edecek. İlkokul, ortaokul ve liselerde normal ders programı uygulanacak.
Öğretmenler Günü dolayısıyla okullarda kutlama programları, törenler ve çeşitli etkinlikler düzenlenebilecek. Ancak 24 Kasım için ülke genelinde tam gün veya yarım gün tatil kararı bulunmuyor.
24 KASIM SALI GÜNÜ OKUL VAR MI?
24 Kasım Salı günü tüm kademelerde okullar açık olacak. Öğrenciler normal ders programları doğrultusunda eğitimlerine devam edecek. Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında yapılacak etkinliklerin ders akışına etkisi ise okul yönetimlerinin kendi programlarına göre değişebilecek.
ÖĞRETMENLER GÜNÜ YARIM GÜN MÜ, ÖĞLEDEN SONRA DERS VAR MI?
24 Kasım Öğretmenler Günü yarım gün tatil olarak uygulanmıyor. Bu nedenle 24 Kasım Salı günü öğleden sonra da okullarda dersler devam edecek. Okul yönetimlerinin düzenleyeceği kutlama ve anma programları nedeniyle bazı okullarda ders saatlerinde değişiklik yapılabilecek.
24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?
Türkiye'de Öğretmenler Günü her yıl 24 Kasım tarihinde kutlanıyor. Bu tarih, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 24 Kasım 1928'de Millet Mektepleri Başöğretmenliğini kabul etmesinin anısına belirlendi.
Öğretmenler Günü, 1981 yılından bu yana her yıl 24 Kasım'da kutlanıyor. Bu özel günde öğretmenlik mesleğinin önemi vurgulanırken öğretmenlerin emeklerini onurlandırmak amacıyla okullarda ve çeşitli kurumlarda etkinlikler gerçekleştiriliyor.